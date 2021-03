Zürich Landbevölkerung zwingt Stadtpolizei zu Transparenz Die Stadtpolizei Zürich muss ihre Praxis ändern: Das Stimmvolk will, dass alle Polizeikorps im Kanton in ihren Medienmitteilungen die Herkunft von Tätern nennen. Die SVP wollte weiter gehen, setzte sich aber nicht durch. Michel Wenzler 07.03.2021, 21.44 Uhr

Bald herrscht wieder Transparenz: Auch die Stadtpolizei Zürich wird die Nationalitäten von Tatverdächtigen in ihren Medienmitteilungen wieder nennen müssen. Walter Bieri / Keystone

Die Zürcherinnen und Zürcher wollen, dass die Polizei in ihren Medienmitteilungen die Nationalität von Tätern, Verdächtigen und Opfern konsequent nennt. Die Stadtpolizei Zürich muss somit ihre Praxis ändern, die Nationalität erst auf Nachfrage von Journalisten bekanntzugeben. Sie hatte diese 2018 auf Geheiss des Zürcher Stadtrats und entgegen der schweizweiten Gepflogenheiten eingeführt. Ziel war es, ein Zeichen gegen die Diskriminierung von Ausländern zu setzen.

Dies hat die SVP zu einer Initiative veranlasst. Zwar ist sie damit am Sonntag an der Urne gescheitert. Angenommen wurde jedoch der weniger strikte Gegenvorschlag des Kantonsrats. Der Unterschied zwischen den beiden Vorlagen: Die SVP wollte, dass die Polizeikorps im Kanton auf Anfrage der Medien auch einen allfälligen Migrationshintergrund von Schweizer Tätern und Verdächtigen nennen. Der Gegenvorschlag sieht dies nicht vor, und offenbar überzeugte diese moderatere Variante stärker: 55,2 Prozent der Stimmbevölkerung sprachen sich für den Gegenvorschlag aus, 43,8 Prozent für die SVP-Initiative. Die Stimmbeteiligung betrug über 50 Prozent.



Über 100 Gemeinden für SVP-Initiative

Obwohl sich die SVP mit ihrer Initiative nicht durchsetzen konnte, sieht sie sich als Siegerin. «Wir sind zufrieden mit dem Resultat», sagt Mauro Tuena, Präsident des Initiativkomitees. Der Nationalrat und SVP-Präsident der Stadt Zürich kann gut mit dem angenommenen Gegenvorschlag leben. «Wir haben immer schon gesagt, dass wir auch damit einverstanden sind.»



Die SVP-Initiative wurde kantonsweit abgelehnt, fand aber in 101 von 162 Gemeinden eine Mehrheit. Mit Schleinikon entschied sich eine Gemeinde sogar für die Initiative und gleichzeitig gegen den milderen Gegenvorschlag.

Vor dem Hintergrund dieses Resultats sagte Regierungsrat Mario Fehr (SP), als Sicherheitsdirektor zuständig für die Polizei: «Die SVP-Initiative wäre angenommen worden, wenn es keinen Gegenvorschlag gegeben hätte.» Die Stimmberechtigten hätten nun aber den Mittelweg gewählt. «Wir haben jetzt eine pragmatische, einheitliche Lösung für den ganzen Kanton.»



Die Stadtpolizei Zürich muss nun ihre abweichende Praxis aufgeben. SVP-Politiker Tuena spricht von einer «schallenden Ohrfeige». In der Stadt Zürich selbst wurden zwar sowohl die Initiative als auch der Gegenvorschlag abgelehnt. Aber die Landbevölkerung hat sie überstimmt. Lediglich einige Winterthurer Stadtkreise entschieden sich ebenfalls für ein doppeltes Nein.

Die Grünen sprechen von einer «Bevormundung der Stadt Zürich», die sie für staatspolitisch bedenklich halten. Es handle sich um einen unnötigen Eingriff in die Gemeindeautonomie. Auch die SP ist enttäuscht. So werde Stimmung gegen Menschen ohne Schweizer Pass gemacht. «Kriminalität ist nachweislich nicht von der Nationalität abhängig, sondern von sozioökonomischen Faktoren wie Geschlecht, Alter oder Bildung», schreibt die Partei in einer Mitteilung.



«Ein Zeichen für eine offene Kommunikation»

Die AL bedauert, «dass einmal mehr ausländerfeindliche Reflexe obsiegt haben». Bei den Grünliberalen zeigte sich Co-Präsidentin und Nationalrätin Corina Gredig hingegen froh darüber, dass wenigstens nur der Gegenvorschlag angenommen worden sei.

Erfreut über die Annahme des Gegenvorschlags sind FDP, CVP und EVP. Die Freisinnigen etwa sehen darin «ein wichtiges Zeichen für eine offene und transparente Kommunikation».