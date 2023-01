Zürich Das Kunsthaus Zürich vermisst zwei seiner Werke – sie sind mehrere Hunderttausend Franken wert Von den 700 nach dem Brand im Sommer 2022 abgehängten Gemälde fehlen zwei. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Sven Hoti 24.01.2023, 12.17 Uhr

Der Altbau des Kunsthauses Zürich war vergangenen Sommer aufgrund eines Brandes zeitweise geschlossen gewesen. Michael Buholzer/Keystone

Das Kunsthaus Zürich sucht seit Anfang 2023 fieberhaft nach zwei Gemälden aus seinem Altmeisterbestand. Die Bilder waren nach dem Brand von vergangenem Sommer zur Reinigung abgehängt worden. Nachdem eine interne Suchaktion erfolglos blieb, könne ein Diebstahl nicht mehr ausgeschlossen werden, schreibt das Kunsthaus am Dienstag in einer Mitteilung. Das Kunsthaus erstattete deshalb am 13. Januar Anzeige gegen unbekannt. Die Kantonspolizei hat bereits Ermittlungen aufgenommen, wie sie auf Anfrage mitteilt.

Bei den verlorenen Werken handelt es sich um «Soldaten im Lager» von Robert van den Hoecke aus der Mitte des 17. Jahrhunderts sowie «Narzissen und andere Blumen in Glasvase auf einer Marmorplatte» von Dirck de Bray von 1673. Die beiden auf Eichenholz gemalten Werke sind private Leihgaben und messen 18,8 auf 24,7 Zentimeter respektive 30,9 auf 23,5 Zentimeter und sind gerahmt und verglast. Das erste Gemälde wird gemäss Mediensprecher Björn Quellenberg auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt, das zweite auf einen mittleren sechsstelligen.

Nur wenige Personen hatten Zugang

Die beiden Bilder gehören zu den insgesamt 700 Werken, die das Kunsthaus nach dem Brand in der Nacht vom 2. auf den 3. August abgehängt und der Reinigung und Restaurierung zugeführt hat. Da die beiden erwähnten Werke gerahmt und verglast waren, sei nur eine Reinigung nötig gewesen, so Quellenberg. «Man kann davon ausgehen, dass keine Schäden an den Werken aufgrund des Brandes entstanden waren.»

Fehlen seit Anfang Jahr im Kunsthaus: «Soldaten im Lager» von Robert van den Hoecke aus der Mitte des 17. Jahrhunderts sowie «Narzissen und andere Blumen in Glasvase auf einer Marmorplatte» von Dirck de Bray von 1673.

Dass sie in der Sammlung fehlten, fiel auf, als diese bei der Reinigung an die Reihe kamen, erklärt Quellenberg. Nachdem man festgestellt habe, dass diese fehlten, habe man umgehend ein Inventar über alle zu bearbeitenden Werke erstellt. Dies um zu sehen, ob noch weitere fehlten. «Zum Glück sind es die einzigen.» Ein solcher Verlust dürfe dennoch nicht geschehen, sagt Quellenberg.

Parallel zur polizeilichen Untersuchung hat das Kunsthaus gemäss eigenen Angaben seinerseits einen Krisenstab eingerichtet, der den Vorgang untersuchen soll. Zudem hat es die vermissten Werke im Art Loss Register, der weltweit grössten Datenbank verlorener und gestohlener Kunstwerke, eintragen lassen.

Die Gemälde waren laut Quellenberg in einem Bereich des Kunsthauses, zu dem nur wenige Personen mit Schlüsseln und Badges Zutritt hatten. Diese seien bereits intern befragt worden. Das Kunsthaus habe die Sicherheitsvorkehrungen nach dem Brand nicht vernachlässigt, betont Quellenberg. Unter anderem habe man auch deshalb die betroffenen Werke explizit im Haus restaurieren lassen und nicht in einem Aussenlager. Über weitere Sicherheitsvorkehrungen gibt das Kunsthaus aber keine Auskunft.

Letzter Diebstahl liegt 60 Jahre zurück

Laut Quellenberg liegt der letzte Diebstahl im Kunsthaus fast 60 Jahre zurück: 1968 wurde das Gemälde «Femme à tête de roses» von Salvador Dalí entwendet. Jemand hatte das 35 auf 27 Zentimeter grosse Bild aus dem Rahmen gebrochen. Die Ermittlungen liefen damals ins Leere. Es tauchte erst 1971 durch einen glücklichen Zufall wieder auf, wie die NZZ damals schrieb. Die frühere Besitzerin entdeckte dieses in einer französischen Modezeitschrift auf einem Foto, das in einer Pariser Kunstgalerie aufgenommen worden war. Die Galerie hatte es offenbar als Leihgabe erhalten. Das Kunsthaus erhielt sein Werk anschliessend wieder zurück.