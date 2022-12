Urdorf Leben mit einer Beeinträchtigung: Sie träumen von einer Stelle auf dem regulären Arbeitsmarkt

Christian und Piri haben einen geschützten Arbeitsplatz bei der Stiftung Solvita in Urdorf. Ersterer ist in der Werkstatt des Service-Zentrums tätig, Letzterer unterstützt das Küchenteam im Wohnheim Solvita. Anlässlich des internationalen Tags der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember sprechen sie über ihren Alltag, ihre Wünsche und Sorgen.