Zürich Polizei wird auf illegalen Spielclub aufmerksam, weil er sich nicht an Corona-Massnahmen hielt Die Polizei hat am Mittwoch einen illegalen Spielclub im Kreis 4 der Stadt Zürich ausgehoben. Zehn Glücksspiel-Computer und rund 2300 Franken Bargeld wurden dabei sichergestellt. sda 11.02.2021, 17.21 Uhr

In einem Vereinslokal an der Langstrasse in Zürich wurden Computer sichergestellt, mit denen an illegalen Online-Glücksspielen teilgenommen wurden. (Symbolbild) Keystone/Gaetan Bally

Die Kontrolle sei aufgrund von Hinweisen erfolgt, dass sich in einem Vereinslokal an der Langstrasse zu viele Personen aufhalten würden, teilte die die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mit.