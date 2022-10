Urdorf Ein Projekt, das «Blut, Schweiss und Tränen» forderte: Gemeinde übergab dem FC Urdorf den Kunstrasen

Am Samstag ging der neue Fussballplatz auch noch symbolisch an den Fussballverein über. Die Gemeinde veranstaltete einen kleinen Festakt beim «Chlösterli». Gross gefeiert wird am 13. Mai 2023.