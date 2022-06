Zürich Kontrollierte Abgabe von Cannabis: Stadt reicht Gesuch beim BAG ein – und sucht nun bis zu 2100 Kifferinnen und Kiffer Sobald die Bewilligung vorliegt, ist ab Herbst für bis zu 2100 Studienteilnehmende in ausgewählten Läden und Apotheken in der Stadt Zürich Cannabis erhältlich. Interessierte können sich schon jetzt auf eine Warteliste setzen lassen. Sven Hoti 28.06.2022, 12.39 Uhr

Allein in der Stadt Zürich haben rund 150’000 Personen Erfahrung mit Cannabis. Justin Tang / AP / The Canadian Press / Keystone

Die Stadt Zürich hat beim Bundesamt für Gesundheit und der Kantonalen Ethikkommission ein Gesuch zur legalen Abgabe von Cannabis eingereicht. Nun sucht sie bis zu 2100 Kifferinnen und Kiffer, die an der damit einhergehenden Studie teilnehmen möchten, wie sie in einer Medienmitteilung vom Dienstag schreibt.

Während des dreijährigen Projekts «Züri Can – Cannabis mit Verantwortung» erhalten bis zu 2100 Studienteilnehmende die Möglichkeit, auf legalem Wege verschiedene Cannabisprodukte zu erwerben. Damit will die Stadt Zürich zusammen mit der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich Modelle des regulierten Bezugs von Cannabis und die Auswirkungen auf die Gesundheit und das Konsumverhalten untersuchen. Bei den Versuchen geht es ausschliesslich um den nicht-medizinischen Gebrauch.

Die Studie soll im Herbst 2022 starten. Zugelassen sind erwachsene und urteilsfähige Cannabiskonsumierende mit Wohnsitz in der Stadt Zürich. Sobald die Bewilligung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) und der Kantonalen Ethikkommission vorliegt, will die Stadt das Anmeldeverfahren aufschalten. Interessierte können sich schon jetzt auf eine Warteliste setzen lassen.

Die Produkte stammen aus Bio-Anbau

Erhältlich sind die Produkte in zehn ausgewählten Apotheken, zehn sogenannten Social Clubs – also von Cannabis-Konsumentinnen und -Konsumenten noch zu gründende Treffpunkte für den Konsum und Verkauf – und im Drogeninformationszentrum der Stadt Zürich. Zwei Schweizer Produzenten werden das Projekt mit Produkten aus Bio-Anbau und mit unterschiedlichen Gehalten des berauschenden Wirkstoffs THC und des nicht berauschenden Wirkstoffs CBD beliefern.

Die Studienteilnehmenden müssen für die Produkte selber aufkommen. Die Preise orientieren sich an den Schwarzmarktpreisen. Ein Gramm Haschisch dürfte 10 Franken kosten, ein Gramm getrocknete Cannabis-Blüten 8 Franken, wie es an einer Medienkonferenz der Stadt im September 2021 hiess. Pro Konsumentin und Konsument sind im Versuch monatlich maximal 10 Gramm THC erlaubt, was etwa 50 Gramm getrockneten Cannabis-Blüten entspricht.

Basel hat bereits eine Bewilligung erhalten

Der Import, Anbau und Verkauf von Cannabis ist heute in der Schweiz verboten. Dennoch ist dessen Konsum weit verbreitet und der Schwarzmarkt blüht. Allein in der Stadt Zürich haben rund 150'000 Personen Erfahrung mit der Droge. Stadtrat Rudolf Hauri (GLP) bezeichnete die Repression an einer Medienkonferenz daher auch als gescheitert. Der Pilotversuch soll nun aufzeigen, wie sich eine kontrollierte Cannabis-Abgabe auf die Konsumentinnen und Konsumenten auswirkt.

Gemäss BAG geht es dabei aber nicht nur darum zu klären, ob eine Legalisierung sinnvoller wäre als das bisherige Verbot. Es gelte auch, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie Alternativen zum Verbot gestaltet werden können, damit die Kosten für die Gesellschaft möglichst gering ausfallen. Die Pilotversuche sollen wissenschaftlich fundierte und breit abgestützte Erkenntnisse liefern.

Möglich macht den Pilotversuch der seit 15. Mai 2021 geltende Experimentierartikel im Betäubungsmittelgesetz. Dieser schafft eine Rechtsgrundlage für die Durchführung solcher Projekte. Seither sind Versuche auch in zahlreichen weiteren Schweizer Städten geplant wie etwa Bern, Genf und Winterthur. Basel hat als erste Stadt im April dieses Jahres die Bewilligung des BAG erhalten. Für die 400 Basler Studienteilnehmenden soll er im Spätsommer starten.