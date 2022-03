Zürich Wegen Krieg in der Ukraine: Könnte sich der Kanton auch selber versorgen, wenn die Lebensmittel knapp würden? Der Ukraine-Krieg wird Spuren bei den Importen von Lebensmitteln hinterlassen. Zwei Kantonsräte (EVP und Die Mitte) wünschen sich im Kanton Zürich eine möglichst hohe Selbstversorgung. Sven Hoti 28.03.2022, 04.00 Uhr

So selbstversorgend wie die Mitglieder der Dietiker Hofkooperative Ortoloco ist die Schweiz noch lange nicht. Archivbild: Chris Iseli

Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon einen Monat an. Auswirkungen bei der Versorgung mit Lebensmitteln spüren wir in der Schweiz bislang noch keine. Doch die Preise für Getreide steigen bereits. Explorierende Öl- und Gaspreise verteuern den Transport. Nahrungsmittel werden auch in der Schweiz teurer werden, warnen Experten. Ob es gar zu Versorgungsproblemen kommen wird, wird sich zeigen.