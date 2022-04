Klimastreik und weitere Organisationen wollen weniger arbeiten

Zürich Klimastreik ­fordert kürzere Arbeitszeiten Tausende demonstrierten am Samstag in Zürich. sda 10.04.2022, 23.07 Uhr

Tausende demonstrierten am Samstag. Links oben weht die Fahne der Revolutionären Jugend Zürich. Michael Buholzer / Keystone (Zürich, 9. April 2022)

Weniger arbeiten, weniger konsumieren und so den Planeten retten: Dies haben am Samstag in der Zürcher Innenstadt rund Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer des nationalen Aktionstages von «Strike for Future» propagiert. Der Anlass blieb friedlich.