Trambetrieb nach Unfall unterbrochen

Kind stirbt nach Unfall am Escher-Wyss-Platz – Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochmorgen ist es in Zürich-West zu einem Unfall gekommen. Dabei ist ein Kind so schwer verletzt worden, dass es vor Ort verstarb. Die Strecke zwischen Escher-Wyss-Platz und Hardturm ist für den Trambetrieb teils unterbrochen.