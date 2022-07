Zürich Keine Lust auf Street Parade? Diese Partys abseits der Mega-Fete steigen ebenfalls Seit 2019 findet am 13. August erstmals wieder die Street Parade statt. Wer die Nase voll vom grossen Techno-Tohuwabohu hat, der kann am gleichen Tag auch diverse kleinere Partys besuchen. Sven Hoti Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Wenn die Bässe wummern, sich Hunderttausende ans Zürcher Seebecken begeben und feiern, als gäbe es kein morgen, dann ist wieder Street Parade. Die diesjährige Ausgabe ist die erste seit Corona. «Wir hatten nicht damit gerechnet, dass die Parade dieses Jahr schon wieder stattfinden kann», sagte Veranstalter Joel Meier im Interview mit dieser Zeitung. Umso grösser ist jetzt die Freude bei ihm – aber auch bei vielen Technobegeisterten.

Doch das Bad in der Menge schwitzender, sich zur Musik räkelnder Menschen ist nicht jedermanns Sache. Party Ja, aber in kleinerem Rahmen versprechen verschiedenste Anlässe, die parallel zur Street Parade in der Stadt Zürich stattfinden. Eine Auswahl.

Die Lethargy ist vor über 25 Jahren als Ableger der Street Parade gestartet, hier Bilder aus dem letzten Jahr. zvg

Ein Geheimtipp ist die Lethargy in der Roten Fabrik schon lange nicht mehr. Vor über 25 Jahren als Ableger der Street Parade gestartet, ist sie inzwischen eine feste Grösse im Zürcher Festivalkalender. Das «Festival für elektronische Musik und digitale Kunst und umgekehrt», wie sich die Lethargy selber beschreibt, beginnt am Freitag vor der Street Parade und dauert bis Sonntag. Am Freitag und Samstag startet die Sause um 19 Uhr mit Konzerten auf der Seebühne, um 23 Uhr beginnt die Party im Innern der Roten Fabrik und dauert bis in die frühen Morgenstunden. Am Sonntag geht es schon um 13 Uhr los.

Wann: Freitag, 12. August bis Sonntag, 14. August; Wo: Rote Fabrik, Seestrasse 395; Weitere Infos und Tickets: www.lethargy.ch

Der idyllische Innenhof der «Riithalle» wird am Street-Parade-Samstag zum Rave-Garten. Matthias Scharrer

Normalerweise ist die Gessnerallee ein Ort der Kulinarik und Kultur. Am Street-Parade-Wochenende wird der sonst so idyllische Innenhof der Reithalle jedoch zum Rave-Garten. Veranstalterin von «Under the Sun» ist der wohl bekannteste Nachtclub in der Stadt, das Kaufleuten. In den ehemaligen Kavallerie-Stallungen der Schweizer Armee sorgt unter anderem das Zürcher DJ-Duo Adriatique, das auch auf der Hauptbühne der Street Parade auftritt, für House- und Technoklänge.

Wann: Samstag, 13. August, 14 bis 23 Uhr; Wo: Restaurant Riithalle, Gessnerallee 8; Weitere Infos und Tickets: www.kaufleuten.ch

Eine herrliche Aussicht auf den See ist vom Restaurant Samigo beim Hafen Enge garantiert. Matthias Scharrer

Zuerst Party unter freiem Himmel und nachher ab in den Club. Das verspricht der Street-Parade-Samstag im Eventlokal Samigo beim Hafen Enge. Hier geht es um 17 Uhr los auf dem Rooftop des Samigo mit herrlichem Blick auf den Zürichsee. Die Rooftop-Party dauert bis um 23 Uhr und geht quasi fliessend in die nächste Party über, die um 22.30 Uhr im Club des Samigo stattfindet und bis um 4 Uhr dauert. Die Co-Produktion zwischen der Partyreihe BaBaLu der gleichnamigen Bar im Niederdorf und dem Samigo bietet Techno- und Houseklänge.

Wann: Samstag, 13. August, 17 bis 4 Uhr; Wo: Samigo Amusement, Mythenquai 59; Weitere Infos und Tickets: www.samigo.ch

Im Supermarket an der Zürcher Hardbrücke legen am Street-Parade-Wochenende rumänische DJs auf. zvg

Zweieinhalb Tage durchraven kann man im Supermarket an der Hardbrücke. Die Sause fängt am Samstag um 17 Uhr an. Am Montag um 4 Uhr Morgens ist dann Schicht im Schacht – pünktlich, um sich mental langsam wieder auf die bevorstehende Arbeitswoche vorzubereiten. Das Line-up des «Manifest», wie die Party heisst, beschreiben die Organisatoren als «Who-is-Who der rumänischen Underground- und Clubszene».

Wann: Samstag, 13. August um 17 Uhr bis Montag, 19. August um 4 Uhr; Wo: Supermarket, Geroldstrasse 17; Weitere Infos und Tickets: www.supermarket.li

Die legendäre Mainstation-Party lockte jeweils Tausende Raver in den Hauptbahnhof. So exzessiv möchte der Parade Market nicht sein. Archivbild: Emanuel Freudiger

Der Parade Market geht als neues Format an den Start. Frei nach dem Motto «Die Party beginnt am Hauptbahnhof» kann der Parade Market als Aufwärmen vor der Street Parade betrachtet werden. Nach der Ankunft erwarten die Partybegeisterten in der Wannerhalle Essensstände, eine «Styling-Lounge», «Influencer-Stages» sowie eine Bühne mit DJs und Shows.

Der Parade Market erinnert an die legendäre Mainstation, die bis 2009 ebenfalls im Hauptbahnhof stattgefunden hatte. Wegen eingeschränkter Fluchtmöglichkeiten schob der Regierungsrat damals der Mainstation einen Riegel vor. Dasselbe wäre beinahe auch dem Parade Market passiert, auch wenn sich dieser nicht als Rave sieht. Die Stadtpolizei hatte dem Anlass Ende Juni die Bewilligung entzogen. Organisator Thomas Bischofberger hat daraufhin Rekurs beim Stadtrat eingereicht.

Nun sieht es aber ganz so aus, als ob er den Parade Market durchführen kann. «Die Stadtpolizei hat ihre Verfügung nochmals geprüft und die Lautsprecher- und Festwirtschaftsbewilligung nun doch erteilt», teilt Robert Soos, Mediensprecher des Sicherheitsdepartements der Stadt Zürich, auf Anfrage mit. Allerdings würden jetzt auch noch andere Behörden wie die Kantons- und Feuerpolizei und die Transportpolizei der SBB prüfen, ob und falls ja unter welchen Bedingungen der Event stattfinden kann.

Wann: Samstag, 10 bis 2 Uhr; Wo: Hauptbahnhof Zürich; Weitere Infos und Tickets: keine, der Eintritt ist kostenlos

Garantiert technofrei!

Im Mascotte gibt es ganz andere Klänge als an der Street Parade zu hören. Archivbild: zvg

Keine Lust auf Techno? Kein Problem! Beim Mascotte direkt am Bellevue bekommt man das Street-Parade-Treiben lediglich von der Glasfront hinter dem DJ mit Sicht auf den Sechseläutenplatz mit. Drinnen jedoch ertönen ganz andere Klänge: Hip-Hop, R&B, 90s, Dancehall und Afrobeats sind bei «the message» angesagt – eine legendäre Party, die es schon seit über einem Jahrzehnt gibt.

Wann: Samstag, 13. August ab 23 Uhr; Wo: Mascotte, Theaterstrasse 10; Weitere Infos und Tickets: www.mascotte.ch

Afrikanische Rhythmen gemischt mit klassischem Hip-Hop gibt es im Club Aura zu hören. zvg/Aura

Gegen den Strom schwimmt auch das Aura, bekannt als Restaurant und Club, im Kreis 1. «Afrique» nennt sich die Party – der Name ist Programm. Statt Techno-Beats wird hier der Kontinent Afrika gefeiert. Auf die Ohren gibt es Afrobeats, Urban Music, Amapiano und Dancehall – kurz: Afrikanischer Rhythmus gepaart mit klassischem Hip-Hop.

Wann: Samstag, 13. August, 23 bis 4 Uhr; Wo: Aura, Bleicherweg 5; Weitere Infos und Tickets: www.aura-zuerich.ch

