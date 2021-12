Zürich: Schulen nutzen künftig gestaffelt das Irchel-Provisorium

Zürich Kantonsschulen nutzen künftig gestaffelt ein Provisorium auf dem Irchel In Gebäuden der Universität Zürich-Irchel wird während rund zehn Jahren ein Provisorium für mehrere Kantonsschulen betrieben, die saniert werden müssen. Für den Umbau auf dem Irchel hat der Regierungsrat einen Kredit von 58,8 Millionen Franken bewilligt. 02.12.2021, 10.33 Uhr

Das Institut für Chemie zieht in den Neubau des Laborgebäudes. Dadurch ergeben sich freie Räume. (Archivbild) Keystone

Bei den Gebäuden der Kantonsschulen Freudenberg und Enge (Baujahr 1959), Rämibühl (1970) und Zürich Nord (1975) stehen in den kommenden Jahren dringende Instandsetzungsarbeiten an, wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte.