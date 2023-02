Zürich Kantonsratsmitglieder fordern Unisex-Toiletten in Gastrobetrieben – sogar der SVP-Parteipräsident ist dafür Politikerinnen und Politiker von SP bis SVP sprechen sich gegen eine strikte Trennung von WC-Anlagen aus – aus unterschiedlichen Gründen. Sven Hoti Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Auch Personen, die beim Toilettenbesuch Unterstützung brauchen, würden von Unisex-Toiletten profitieren, sagt das Transgender Network Switzerland. Themenbild: Eyewolf/Moment RF/Getty

Herrscht Druck auf der Blase, dann stellt sich oftmals nur noch die Frage: Wo sind die Männer-, wo die Frauen-WC? Ein Postulat im Zürcher Kantonsrat könnte die Suche mancherorts erleichtern. Es möchte den Gaststätten unabhängig von ihrer Grösse die freie Wahl geben, ob sie getrennte WC-Anlagen haben oder nicht. Unterschrieben haben den Vorstoss Sonja Rueff-Frenkel (FDP, Zürich), Andrew Katumba (SP, Zürich) und Domenik Ledergerber (SVP, Herrliberg).

Sogenannte Unisex-Toiletten, also WC, die von allen unabhängig des Geschlechts genutzt werden dürfen, gibt es bereits heute. Gemäss Paragraf 12 Absatz 2 der Besonderen Bauverordnung I des Kantons Zürich müssen Gastwirtschaftsbetriebe, darunter fallen Restaurants wie auch Clubs, erst dann getrennte WC zur Verfügung stellen, wenn sie 50 Plätze und mehr anbieten. Kleinere Betriebe haben also freie Wahl.

Das Postulat fordert den Regierungsrat auf, zu prüfen, ob der Absatz «unter Berücksichtigung des Sicherheitsbedürfnisses und in Anbetracht der wirtschaftlichen Freiheit» gestrichen werden kann. Der Regierungsrat muss es innerhalb von drei Monaten beantworten.

Unisex-Toiletten in Bern, Luzern und Zürich

«Die Auflage, dass ein Gastwirtschaftsbetrieb ab 50 Plätze geschlechtergetrennte Toilettenanlage haben muss, entspricht nicht mehr dem Zeitgeist und dem gesellschaftlichen Wandel», heisst es im Postulat. Die Forderung nach geschlechterneutralen WC-Anlagen entspreche einem langjährigen Trend. Betriebe könnten die Bedürfnisse ihrer Kundschaft ohnehin am besten einschätzen.

Unisex-Toiletten im Hotel Anker in Luzern. Urs Flüeler/Keystone

Die Idee kann mehrheitsfähig sein, wie die Kantone Bern und Luzern beweisen. Dort wurden bereits entsprechende Vorlagen umgesetzt. Auch die Stadt Zürich hat bereits Massnahmen getroffen. Seit kurzem gilt für den Bau neuer Schulhäuser, dass ein Drittel der Toiletten geschlechterneutral sein müssen.

«Ich distanziere mich von der Gender-Argumentation!»

Dass der Vorstoss ausgerechnet von einem SVP-Exponenten mitunterschrieben wurde, überrascht. Hat die Partei doch unlängst dem «Woke-Wahnsinn» und dem «Gender-Gaga» den Kampf angesagt. Bei der Ausformulierung des Vorstosses sei im Vorfeld durchaus gefeilscht worden, gesteht der Kantonsrat und Präsident der SVP Kanton Zürich, Domenik Ledergerber. Er betont deshalb: «Ich distanziere mich klar von der Gender-Argumentation!» So sei er auch «ein vehementer Gegner» von geschlechterneutralen Toiletten in Schulhäusern.

Domenik Ledergerber, Kantonsrat und Präsident der SVP Kanton Zürich. Alexandra Wey/Keystone

Für ihn war dann auch das Argument der unternehmerischen Freiheit ausschlaggebend für seine Unterstützung. «Ich sehe es als unnötigen Paragrafen an», sagt Ledergerber. Für kleinere Betriebe mit wenig Platz sei es schwierig, geschlechtergetrennte Toiletten einzubauen. Die Abschaffung dieser Vorgabe vereinfache die Planung und gäbe den Betrieben die Möglichkeit, anzubieten, was sie möchten. Als realistisch erachtet Ledergerber eine Umsetzung jedoch nur bei Gastrobetrieben, aus Sicherheitsgründen jedoch weniger bei Clubs.

Kosten von über 10'000 Franken

Rückhalt geniesst der Vorstoss auch bei den Branchenverbänden. «Jeder Betrieb sollte abhängig von seiner Klientel selber entscheiden können, was er sich für eine Toilettenlösung für seine Gäste wünscht», sagt Urs Pfäffli, Präsident von Gastro Zürich. Bei Betrieben mit weniger als 50 Personen gehe es ja auch mit den Unisex-Toiletten. «Wieso sollte es mit mehr nicht auch funktionieren?»

Urs Pfäffli, Präsident Gastro Zürich. zvg

Pfäffli stört sich an den Vorschriften, die Betrieben diesbezüglich auferlegt werden. Gastronominnen und Gastronomen müssten viel Geld für die Planung eines neuen Betriebs in die Hand nehmen. «Es kann doch nicht sein, dass die Gründung eines neuen Betriebs am Bau von Toiletten scheitert.» Mehr Freiheiten bei der Planung gäbe den Gastrobetrieben zudem die Möglichkeit, den bestehenden Raum optimaler zu nutzen.

Für Alexander Bücheli von der Zürcher Bar und Club Kommission gilt es, in diesem Zusammenhang zwei Aspekte hervorzuheben: Einerseits hinterfragt er, ob sich die Gäste mit geschlechtergetrennten WC noch abgeholt fühlen. Non-binäre und trans Menschen würden durch die aktuelle Gesetzgebung diskriminiert. «Die Vielfältigkeit der Gesellschaft wird nicht mehr abgebildet.»

Andererseits sei eine liberalere gesetzliche Auslegung auch eine Erleichterung für kleinere Bars und Clubs. «Gerade für kleinere Betriebe sind geschlechtergetrennte Toiletten ein hohes Investment.» Bücheli spricht von über 10'000 Franken. «Das kann dazu führen, dass Projekte nicht umgesetzt werden können.»

Wie steht es um die Sicherheit der Frauen?

Ein heikler Punkt bleibt die Sicherheit – vor allem von Frauen –, wenn alle die gleichen Toiletten benutzen. «Wir nehmen diese Frage ernst und werden genau hinschauen, sollte die Vorlage umgesetzt werden», sagt Bücheli, betont aber gleichzeitig: «Wenn jemand etwas Böses will, dann lässt er sich von einem Geschlechterschild nicht abhalten».

Alexander Bücheli, Geschäftsführer Bar und Club Kommission Zürich. zvg

Pfäffli von Gastro Zürich sieht das Thema weniger problematisch: Im Hallenstadion etwa würden Frauen bei grossem Betrieb auch immer wieder auf Männer-WC ausweichen. «Wo es viele Leute hat, ist es grundsätzlich weniger gefährlich.»

Sicherheitsbedenken hat auch der Verein Transgender Network Switzerland (TGNS), der die Interessen von trans Menschen in der Schweiz vertritt. Die Umsetzung müsse auch dem Sicherheitsbedürfnis von Frauen gerecht werden. «Unisex-Toiletten sollen deshalb nicht Frauen-WC ersetzen, sondern ergänzen.»

Gewalt beim Toilettenbesuch

Grundsätzlich begrüsse man aber die Idee, betont der Verein. Davon profitierten nämlich nicht nur trans Menschen, sondern beispielsweise auch Menschen, die beim Toilettenbesuch Unterstützung brauchten und von einer Person anderen Geschlechts begleitet werden.

«Für trans Menschen, die als solche erkennbar sind, gehört verbale, sexualisierte oder körperliche Gewalt beim Besuch sanitärer Anlagen im öffentlichen Raum leider zum Alltag», schreibt TGNS. Bei Unisex-Toiletten könne ihnen nicht vorgeworfen werden, am falschen Ort zu sein. «Solange es also diese Gewalt noch gibt, spielt es für trans Menschen eine existenzielle Rolle, welche Toiletten angeboten werden.»

