Zürich Kantonsratsmehrheit will Hauseigentümer beim Denkmalschutz stärker einbeziehen Der Zürcher Kantonsrat stellt sich mehrheitlich hinter die Forderung des Schlieremer SVP-Kantonsrats Pierre Dalcher nach einem «zukunftsgerichteten Denkmalschutz». Nun muss Baudirektor Martin Neukom (Grüne) eine Gesetzesvorlage dazu erarbeiten. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 04.10.2022, 17.19 Uhr

Das Baurekursgericht stoppte das Projekt der Überbauung Florahof in Dietikon. Das betroffene ehemalige Kaufhaus Regina sei ein wichtiger Zeitzeuge, befand das Gericht. Britta Gut

Baudirektor Neukom wirkte genervt: «Ihre Motion zielt komplett, aber wirklich komplett an den Problemen vorbei», polterte der Regierungsrat der Grünen. Und weiter: «Ihnen fehlt die Analyse des Problems. Daher verwenden Sie die falschen Mittel. Das heisst: Es wird in ihrem Sinn keine Verbesserungen bringen. Sie haben sich leider zu wenig mit der Materie auseinandergesetzt.»

Es ging um die Motion, mit der SVP, FDP, Mitte und EVP ein «zukunftsgerichtetes Denkmalschutzgesetz» fordern. Eingereicht hatte sie im Frühjahr 2020 Pierre Dalcher (SVP, Schlieren) als Erstunterzeichner. Am Montagabend hat der Kantonsrat den Vorstoss nun mit 82 zu 70 Stimmen gutgeheissen – gegen die Stimmen von GLP, Grünen, SP und AL. Jetzt muss Neukom innert zweier Jahre eine Gesetzesvorlage dazu erarbeiten. Nur: Laut Neukom sind die meisten der Forderungen aus der Motion bereits erfüllt.

Überbauung in Dietikon als Stein des Anstosses

Doch der Reihe nach. Als Paradebeispiel für seine Forderungen führte Dalcher in der Debatte das Projekt der Überbauung Florahof in Dietikon an. Der Heimatschutz hatte dagegen angekämpft und im Juni 2021 vor Baurekursgericht Recht bekommen. Die vom Dietiker Stadtrat bereits erteilte Baubewilligung hob das Gericht auf.

Begründung: Das vom Projekt betroffene ehemalige Kaufhaus Regina, ein brutalistischer Betonbau aus den frühen 1960er-Jahren, sei ein wichtiger Zeitzeuge für die Kaufhausarchitektur der Nachkriegszeit. Es ist im Inventar der Denkmalschutzobjekte von überkommunaler Bedeutung erfasst. Vor einer erneuten Baueingabe müsse die Grundeigentümerschaft einen Entscheid über die Schutzwürdigkeit und den Umfang allfälliger Schutzmassnahmen verlangen.

Dazu muss man wissen: Die Erfassung im Inventar der Denkmalschutzobjekte ist lediglich der erste Schritt auf dem Weg zum Denkmalschutz und bis anhin ein reiner Behördenakt. In einem zweiten Schritt entscheiden die Behörden über die Schutzwürdigkeit, sobald ein konkretes Bauprojekt vorliegt.

Neukom: «Das Verlangen nach Transparenz kann ich nachvollziehen.»

Diesen Ablauf nimmt die nun vom Kantonsrat gutgeheissene Motion ins Visier. So ist eine ihrer Kernforderungen, dass die Baudirektion vor der Aufnahme eines Objektes in das Inventar der schützenswerten Denkmäler die Standortgemeinde sowie die Eigentümerschaft des betreffenden Gebäudes zu einer Anhörung einlädt.

Neukom betonte: «Die Gemeinde wird bereits angehört.» Er zeigte sich auch offen für den frühzeitigen Einbezug der Immobilienbesitzer: «Das Verlangen nach Transparenz kann ich nachvollziehen. Ich habe entschieden, dass wir neu die Eigentümer informieren und zu einem persönlichen Gespräch einladen.» Somit sei diese Forderung bereits erfüllt. Dalcher meinte dazu am Tag nach der Kantonsratsdebatte:

«Er hatte ja auch genug Zeit, die Forderung zu erfüllen.»

Damit Immobilienbesitzer die nötige Planungs- und Rechtssicherheit hätten, brauche es aber eine Gesetzesänderung. Ansonsten könnten erhebliche Kosten anfallen für Projekte, die dann vielleicht gar nicht realisiert werden dürften.

Bürgerliche bitten Gemeinden zur Kasse

Apropos Kosten: Die Motion verlangt auch, dass die Unterschutzstellung eines Objekts in der Regel mittels öffentlich-rechtlichen Vertrags erfolge – oder falls kein Vertrag zu Stande komme, durch behördlichen Entscheid. Und: Restaurierungskosten seien beim Zustandekommen eines Vertrags auf Kanton, Gemeinden und Eigentümer aufzuteilen. Zudem hätten Kanton und Gemeinden gemäss der Motion Beiträge an die bedeutenderen Unterhaltsarbeiten zu leisten.

Auch diese Forderung ist laut Neukom schon weitgehend erfüllt: Die allermeisten Unterschutzstellungen kämen per Vertrag zustande. Dabei zahle der Kanton bereits, die Gemeinden jedoch nicht. «Wenn Sie wollen, können Sie Gemeinden dazu verpflichten, dass sie an denkmalgeschützte Sanierungen zahlen», sagte Neukom im Kantonsrat. Es erstaune ihn aber, dass diese Forderung aus dem bürgerlichen Lager komme.

Das Beispiel Hochschulquartier

Ebenfalls bereits erfüllt sei die Forderung, Gebäude bei übergeordneten Interessen aus dem Denkmalschutz-Inventar zu entlassen. So würden beispielsweise beim Neubauprojekt fürs Zürcher Hochschulgebiet 13 inventarisierte Objekte Neubauten weichen. Auch die nun vom Kantonsrat unterstützte Forderung, dass Schutzobjekte einen höheren wissenschaftlichen, kulturellen oder heimatkundlichen Wert aufweisen müssen, sei bereits erfüllt. Fazit des Baudirektors:

«Was erwarten Sie von mir, wenn Sie eine Motion machen für Dinge, die bereits im Gesetz stehen? Ich weiss wirklich nicht, was ich dann machen soll.»

Sonja Rueff-Frenkel (FDP, Zürich) fasste den Auftrag so zusammen: Die Motion fordere den Regierungsrat auf, die Gesetzgebung zum Denkmalschutz pragmatischer und eigentümerfreundlicher zu gestalten.

«Ein Referendum wäre zu gewinnen.»

Judith Stofer (AL, Zürich) formulierte es anders: Es gehe darum, den Denkmalschutz aufzuweichen. «Ich bin überzeugt: Ein Referendum dagegen wäre zu gewinnen», fügte die AL-Kantonsrätin an.

Und der vom früheren Bundesrichter Martin Killias präsidierte Zürcher Heimatschutz schrieb in einer Medienmitteilung: «Die Motion strebt einen Abbau des Denkmalschutzes für den Kanton Zürich an. Sie enthält Forderungen, die mit dem Bundesrecht oder internationalen Übereinkommen nicht vereinbar sind und vor Bundesgericht nicht standhalten können.»

