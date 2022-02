Zürich Kantonsrat will Billettverkauf in Regionalbussen abschaffen Die Chauffeure der Regionalbusse im Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) sollen künftig keine Billette mehr verkaufen. Als Ersatz soll ein unter anderem telefonischer Verkauf angeboten werden. Das hat der Kantonsrat beschlossen. 21.02.2022, 11.46 Uhr

Die Beibehaltung der Billettverkaufs in Regionalbussen sei unwirtschaftlich und teuer. (Symbolbild) Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Abschaffung des Billettverkaufs in den Regionalbussen im Kanton Zürich sorgte am Montag für Diskussionen im Kantonsrat. Der Rat lehnte einen Minderheitsantrag der SP, den Billettverkauf in Bussen nicht ganz abzuschaffen, sondern lediglich einzuschränken, mit 96 zu 58 Stimmen ab.