Zürcher Kantonsrat treibt digitale Behördengänge voran

Zürich Kantonsrat treibt digitale Behördengänge voran: Fast alle Gemeinden sind beteiligt Behördengänge solle künftig noch häufiger am Computer abgewickelt werden: Der Kantonsrat hat am Montag einen jährlichen Betrag von 1,5 Millionen Franken für den digitalen Service Public bewilligt. 07.02.2022, 10.00 Uhr

Der Kantonsrat genehmigte das Geld für die weitere Digitalisierung mit 159 Stimmen. (Archivbild) Keystone

Das Geld geht an die Organisation «egovpartner», die in Kanton und Gemeinden die Digitalisierung vorantreibt. Gemeinden erhalten von «egovpartner» Digitalisierungsanwendungen, etwa für An- und Abmeldungen, Baubewilligungen und andere Behördengänge.