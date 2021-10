Zürcher Kantonsrat Ruedi Lais erliegt seiner Krebserkrankung

Zürich Kantonsrat Ruedi Lais erliegt seiner Krebserkrankung Der Zürcher Kantonsrat und zweite Vizepräsident Ruedi Lais ist am Wochenende mit 67 Jahren verstorben. Er engagierte sich fünf Jahrzehnte in der Schweizer Politik und war eines der amtsältesten Mitglieder des Kantonsrates. 04.10.2021, 10.05 Uhr

In den 70er-Jahren engagierte sich Ruedi Lais erstmals mit der Bekämpfung einer Bebauung im Naturschutzgebiet in Wallisellen. (Archivbild) Oliver Graf

Die Sitzung des Zürcher Kantonsrats hat am Montag mit einer traurigen Nachricht begonnen: Der langjährige Kantonsrat und zweite Vizepräsident Ruedi Lais (SP) ist am Wochenende seiner Krebserkrankung erlegen. Er wurde 67 Jahre alt.

Der SP-Politiker aus Wallisellen litt seit 2019 an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ende August brach er während einer Kantonsratssitzung zusammen und musste ins Spital gebracht werden.

Der in Wallisellen wohnhafte Lais wurde im Jahr 2000 in den Zürcher Kantonsrat gewählt und gehörte damit zu den amtsältesten Mitgliedern. Im Frühling dieses Jahres wurde er zum zweiten Vizepräsidenten gewählt. 2023 hätte er das Präsidium übernommen.

Fünf Jahrzehnte Engagement

Der Informatiker engagierte sich Ende der 1970er-Jahre erstmals politisch. Er bekämpfte eine Überbauung, die in einem Naturschutzgebiet in Wallisellen geplant wurde. Das Projekt wurde an der Gemeindeversammlung versenkt.

1994 wurde er in den Walliseller Gemeinderat gewählt, 2000 in den Kantonsrat. Dort war er Mitglied verschiedener Fachkommissionen und leitete von 2005 bis 2008 die SP-Fraktion. Thematische Schwerpunkte setzte er unter anderem bei Umwelt- und Verkehrsthemen.

Zu seinen Hobbys zählte Lais den Orientierungslauf und die Botanik. Im Garten seines Hauses in Wallisellen wachsen über 200 Arten von Wildpflanzen. Sein Krebsleiden machte Lais 2020 publik. Seine Mutter sei an der selben Krebserkrankung gestorben, die Ende 2019 auch bei ihm diagnostiziert wurde, sagte er gegenüber dem «Tages-Anzeiger».

Lais hinterlässt eine Partnerin und zwei erwachsene Kinder aus einer früheren Beziehung. (sda)