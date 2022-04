Zürich Kantonsrat gibt grünes Licht für Umbau des Rathauses Der Kantonsrat hat der Sanierung des Zürcher Rathaus zugestimmt. Der Umbau wird zwischen 20 und 33 Millionen Franken kosten und soll bis 2027 abgeschlossen sein. 11.04.2022, 10.50 Uhr

Der Kantonsrat genehmigt den Umbau des Zürcher Rathaus an der Limmatt. Gaetan Bally / Keystone

Das Zürcher Rathaus an der Limmat wird umfassend saniert: Der Kantonsrat hat der Baudirektion am Montag den Auftrag erteilt, das Projekt in Angriff zu nehmen. Einen neuen Standort, wie es einige Ratsmitglieder forderten, hat der Rat verworfen.

Das Parlament fällte den Umbau-Beschluss mit 104 zu 67 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Bis ins Detail geplant ist die Sanierung noch nicht. Die Baudirektion sieht aber vor, einen zusätzlichen Boden in den Ratssaal zu ziehen. Die bisher einstöckige Halle würde also zweistöckig und die Sitzungen einen Stock nach oben verlegt.

Darunter entstünde ein zusätzlicher, 210 Quadratmeter grosser Saal, der als Wandelhalle genutzt werden könnte. Diese Variante wird gemäss Baudirektor Martin Neukom (Grüne) zwischen 20 und 33 Millionen Franken kosten. Nun wird als nächstes der Architekturwettbewerb ausgeschrieben.

Eine Rückkehr ins Rathaus ist für 2027 geplant. Bis dann werden Kantonsrat und Gemeinderat im Exil bleiben müssen, vorerst noch in Oerlikon in einer Messehalle, im Jahr 2023 verschiebt sich der Ratsbetrieb dann für vier Jahre in die leerstehende Bullingerkirche. (sda)