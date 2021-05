Zürich - Kantonale Uferinitiative startet Unterschriftensammlung

Die kantonale Volksinitiative «Für öffentliche Uferwege mit ökologischer Aufwertung» hat am Freitag mit der Unterschriftensammlung begonnen. Die Initiative fordert grundsätzlich öffentlich zugängliche See- und Flussufer sowie einen durchgehenden Uferweg am Zürichsee.

28.05.2021, 17.55 Uhr