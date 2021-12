Zürich: Kanton will Ersatz von Winterthurer Dieselbussen bezahlen

Zürich Kanton will Ersatz von Winterthurer Dieselbussen mit 18 Millionen Franken finanzieren In der Stadt Winterthur soll das bestehende Netz der Trolleybusse erweitert werden, damit weniger Dieselbusse eingesetzt werden müssen: Der Kanton Zürich soll die Investition in die Infrastruktur mit einem Staatsbeitrag von 18 Millionen Franken tragen, beantragt der Regierungsrat dem Kantonsrat. 16.12.2021, 11.27 Uhr

Auf den Linien 5 und 7 sollen neu statt Dieselbusse Trolleybusse fahren. (Symbolbild) Keystone

Mit dieser Investition werde der öffentliche Verkehr noch umwelt- und klimaschonender, begründet der Regierungsrat seinen Antrag. «Künftig werden in Winterthur 90 Prozent der Fahrgäste in strombetriebenen Fahrzeugen unterwegs sein», wird Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP) in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert.