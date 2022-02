Zürich Kaffee, Crêpes und Katzen: Im Casa del Gato geben vier Miezen den Ton an Das Casa del Gato in Zürich Wiedikon ist das erste Katzencafé der Schweiz. Nach über einem Jahr Betrieb zieht die Betreiberin ein positives Fazit. Doch es gibt auch eine traurige Nachricht. Sven Hoti Jetzt kommentieren 21.02.2022, 04.00 Uhr

Im Januar 2021 eröffnete das erste Schweizer Katzencafé Casa del Gato bei der Schmiede Wiedikon seine Tore. Sandra Ardizzone Achtung Katzen: Eine Doppeltüre am Eingang soll verhindern, dass die Katzen auf die Strasse hinauslaufen. Sandra Ardizzone Simge Aglamaz ist die Betreiberin des Casa del Gato. Ihre Liebe für Katzen hat die 32-Jährige erst durch ihren Freund entdeckt. Sandra Ardizzone Die Inneneinrichtung hat Simge Aglamaz zusammen mit ihrem Freund gezimmert. Die Möbel sind secondhand. Sandra Ardizzone Am liebsten dösen die Katzen am Fenster, wo sie auf die Strasse hinausblicken können. Im Bild der Britisch-Kurzhaar-Kater Cesar. Sandra Ardizzone Das Katzencafé ist nach den Bedürfnissen der Stubentiger eingerichtet. Eine Brücke bringt die Katzen von A nach B. Sandra Ardizzone Gerne verbringen die Katzen ihre Zeit auch auf den Sitzplätzen. Sandra Ardizzone So zum Beispiel Pedro. Sandra Ardizzone Maine-Coon Leonardo sitzt im Katzenbaum – daneben hängt ein Bild seines Bruders Tiego. Die Zürcher Künstlerin Nathalie Greutmann hat alle Katzen des Cafés porträtiert. Die Bilder hängen im Café und können erworben werden. Sandra Ardizzone Maine Coon Leonardo. Sandra Ardizzone Britisch-Kurzhaar Cesar. Sandra Ardizzone Vor lauter Katzen vergisst man, dass das «Casa del Gato» auch verschiedene Getränke – von Kaffee bis Glühwein – sowie diverse Speisen wie etwa Börek oder Burger anbietet. Sandra Ardizzone Auch zum Café passende Socken können gekauft werden. Sandra Ardizzone

Wer Simge Aglamaz' Café bei der Schmiede Wiedikon betritt, landet nicht in einem gewöhnlichen Café. Durch die zwei Glastüren hindurch trifft der Gast auf eine Welt, die ganz Aglamaz' vier Stubentigern Leonardo, Tiego, Cesar und Pedro gehört. Auf dem Menu stehen neben diversen Snacks wie Käsebörek, Burger und Crêpes sowie Kaffee und Glühwein auch Streicheleinheiten mit den vier Katern. Nicht ohne Grund schauen immer wieder gestresste Geschäftsleute vorbei.

Im Café können sich die Katzen frei bewegen, auf Katzenbäume springen, auf Leitern klettern, über Brücken an der Decke laufen oder auf den gepolsterten Stühlen dösen, wenn grad welche frei sind. Zwei Eingangstüren sollen verhindern, dass die Katzen auf die Strasse laufen, auch der Zugang zur verglasten Küche des Selbstbedienungsbetriebes ist tabu.

Neben dem Gästebereich steht den Katzen noch ein separater Raum zur Verfügung, wo sie sich ungestört aufhalten können, sowie der Garten des Cafés. Das Casa del Gato ist ihr Zuhause, die Besucherinnen und Besucher sind ihre Gäste.

Das Café ist beliebt

Aglamaz' Café ist ein Corona-Baby. Es kennt nichts anderes als den Sonderbetrieb. Damals, im Januar 2021, war die Schweizer Gastroszene noch im Shutdown; lediglich ein Take-away-Betrieb war gestattet. Die Leute seien jeweils beim Casa del Gato vorbeigekommen, weil sie dachten, sie könnten hier Katzenbäume kaufen, erzählt Aglamaz. Schnell stieg das Interesse. «Während des Lockdowns waren wir die einzige Attraktion hier im Quartier.»

In den vergangenen Monaten erfreute sich das Café laut Aglamaz zahlreicher Kundschaft. Die rege Medienberichterstattung über das «erste Katzencafé der Schweiz» dürfte seinen Teil dazu beigetragen haben. Sie habe während der Coronakrise keine Schulden gemacht oder Kredite aufnehmen müssen.

Der Betrieb finanziere sich perfekt, doch gross Gewinne erwirtschaften könne man damit nicht, sagt Aglamaz. Neben den Einnahmen können die Kundinnen und Kunden über sogenannte Patenschaften Geld spenden. Insgesamt elf solche Patenschaften zählt das Café bislang.

Eigentlich war sie gar nie ein Katzenmensch

Die 32-Jährige hat das Casa del Gato vor etwa einem Jahr zusammen mit ihrem Freund eröffnet. Leiten tut sie es jedoch alleine. Ihr Freund, der im technischen Verkauf eines Dietiker Heizungsherstellers arbeitet, ist die helfende Hand im Hintergrund. Aglamaz stehen in der Küche noch zwei festangestellte Mitarbeitende sowie vier weitere auf Stundenbasis zur Seite. «Die Arbeit hier macht mich sehr glücklich», sagt die 32-Jährige. Für sie ist die Arbeit kein Job, sondern vielmehr Berufung.

Die Geschäftsführerin Simge Aglamaz über die Geschichte ihres Katzencafés. Sandra Ardizzone/Gülpinar Günes

Dabei war Aglamaz eigentlich gar nie wirklich ein Katzenmensch. Sie ist es erst durch ihren Freund geworden. «Er hat mich sicher ein Jahr lang bearbeitet», erinnert sie sich. Jedes Mal, wenn er ihr Katzenbilder oder -videos auf dem Handy zeigte, löste das nur Schulterzucken bei ihr aus.

Irgendwann drang ihr Freund dann aber doch noch bei ihr durch und die beiden besuchten einen Züchter. Dort verliebte sich Aglamaz direkt in die Samtpfoten und ihre entspannende Wirkung, welche die Tiere auf sie hatten. Sie kaufte zwei Katzen.

«Sie gaben mir einen Grund, nach Hause zu kommen»,

sagt Aglamaz. Früher habe sie zu Hause meist einfach weitergearbeitet. Nun hat sie ihre Katzen, um die sie sich kümmern muss.

Die Möbel sind secondhand

Die Inspiration für ihr Café kam von Katzencafés aus Städten wie Paris und Wien. Im asiatischen Raum sind solche Betriebe bereits seit Jahren beliebt. Aglamaz studierte Digital Marketing, vom Gastrogewerbe hatte sie im Vorfeld überhaupt keine Ahnung – geschweige denn von den rechtlichen Hürden, die mit der Eröffnung eines Cafés verbunden sind. Dass sie gleichzeitig noch Katzen im Betrieb halten wollte, machte die Sache nicht einfacher.

«Ich bin eine, die einfach mal anfängt und schaut, was passiert»,

sagt Aglamaz. «Ich dachte mir: Wenn ich Konkurs gehe, dann habe ich halt eine Menge Katzen bei mir zu Hause.»

Zusammen mit ihrem Freund zimmerte sie die Innenausstattung des Cafés. Alles ist secondhand. Die Bänke bauten sie aus Paletten. Jede Katze hat einen eigenen Katzenbaum und ein eigenes Katzenklo sowie eigene Schlafmöglichkeiten erhalten.

«Die Herausforderung bestand darin, das Café nicht nur nach den geltenden gesetzlichen Vorgaben einzurichten, sondern auch nach den Bedürfnissen der Tiere»,

erklärt Aglamaz. Auch heute nehme sie immer wieder einmal Anpassungen an der Innenausstattung vor. Regelmässig kommt ein Tierarzt vorbei, um nach dem Wohl der Vierbeiner zu schauen.

Ein Kater ist vor kurzem gestorben

Wichtig ist Aglamaz auch, wie ihre Kundschaft mit den Katzen umgeht. Wer das Lokal betritt, wird gleich mit den Regeln des Hauses bekannt gemacht. So ist es den Kundinnen und Kunden etwa nicht gestattet, die Tiere zu füttern, sie hochzunehmen oder beim Schlafen zu stören. Das gilt vor allem für Familien mit Kleinkindern, da die Kinder eine andere Körpersprache als die Katzen haben und zum Teil nicht verstehen, wie sie mit den Tieren umgehen sollen.

«Einer Katze ist es egal, ob die Person, die sie stört, ein Kind oder eine erwachsene Person ist»,

führt Aglamaz aus. Kleinkinder dürfen im Café deshalb nie unbeaufsichtigt umherstreifen.

Die letzten Monate waren nicht einfach für Aglamaz. Einer ihrer Kater, Juan, ist an einem Herzfehler gestorben. Seither besteht die Familie nur noch aus vier Katzen; zwei Brüder der Rasse Maine-Coon und zwei Britisch-Kurzhaar-Katzen; alle etwa zwei Jahre alt. Juans Tod habe sie sehr mitgenommen, erzählt die 32-jährige Betreiberin.

Bereits ihr erster Kater war früh verstorben. «Ich habe grosse Probleme, mich von den Katzen zu trennen. Das ist etwas, was ich noch in den Griff kriegen muss.» Denn das Katzencafé will Aglamaz noch eine Weile weiterführen.

