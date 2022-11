Zürich «Souvenir»: Willkommen in der neuen Welt von Johnny Nabu Mit ihrer neuen Single «Souvenir» stimmen Jonas Jost und Merlin Obexer poppigere Klänge an. Auch sonst hat sich das Zürcher Duo seit der überaus erfolgreichen Debüt-EP weiterentwickelt. Sven Hoti Jetzt kommentieren 25.11.2022, 05.00 Uhr

«Die Hörerinnen und Hörer sollen sich in unseren Songs wiederfinden»: Jonas Jost (links) und Merlin Obexer von Johnny Nabu. zvg/Laura Rubli

Nach dem Erfolg ihrer Debüt-EP «Liebe Gruess» warten die beiden Zürcher Primarschullehrer und Vollblutmusiker Jonas Jost und Merlin Obexer mit einer neuen Single auf. Mit «Souvenir» zeigt sich das Duo mit Namen Johnny Nabu in neuem Gewand – und bleibt sich stilistisch dennoch treu.

Für ein Best-of-Album ist die vor vier Jahren gegründete Formation noch etwas zu jung. Auf ihrer neuen Single blicken Keyboarder und Sänger Obexer sowie Rapper Jost aber dennoch zurück auf gute und schlechte Erinnerungen, die bis heute – quasi als Souvenir – bleiben. «Egal vo wo, es zieht mich zrugg zu dier, und all die Gschichte träg ich mit als wäred's Souvenir», heisst es im eingängigen Refrain.

In der Welt der Einfachheit und Klarheit

Das Duo hat sich seit dem Debütalbum «Liebe Gruess» weiterentwickelt. Es wurde poppiger, ohne den typischen Johnny-Nabu-Klang einzubüssen. So untermalen zarte Gitarren- und Keyboardklänge die Melodie im Refrain und bereiten den Weg für die Rap-Passagen von Jost, der als Erzähler des Vergangenen fungiert. Auch visuell hebt sich die Single von ihren bisherigen ab: Während die EP noch dunkle Farben prägten, erstrahlt das Duo auf den Fotos zur neuen Single in Weiss und Hellblau.

«Wir wollen bei unserer Musik immer auch eine Welt erschaffen», erklärt Jost. Während bei der EP dunkles Grün und Palmen das Reisen verkörperten, stehen die hellen Farben für eine neue Einfachheit und Klarheit in ihren Songs. Wobei das Poppigere in ihrer Single nicht bewusst entstanden sei, fügt Obexer an. Der Song sei am gleichen Wochenende wie «Hallo Velo» komponiert worden, die zweite Single seit ihrer Debüt-EP.

Sie erschien diesen Frühsommer und wurde zu einem inoffiziellen Hit der «Critical Mass», jener Masse an Velofahrern, die jeweils am letzten Freitag im Monat den Verkehr aufmischt. Auch «Hallo Velo» klingt anders als ihre bisherigen Songs. «Die neuen Songs finden in einer neuen Welt statt», fasst Jost zusammen. Ob daraus jedoch letztlich wieder eine EP entsteht, lassen die beiden offen. Neue Songs seien allerdings bereits am Entstehen.

Das bisherige Feedback ist sehr positiv

Mit ihren neuen Songs wollen sie aber auch näher zu den Leuten. «Einerseits wollen wir unsere Gefühle beschreiben», sagt Jost. «Andererseits sollen sich aber auch die Hörerinnen und Hörer in den Songs wiederfinden.» So sei der Text zu «Souvenir» bewusst offen gehalten. Für jeden sei dieses Souvenir etwas anderes, erklärt Obexer. Beim Publikum scheint das anzukommen. Bisher habe man schon sehr viel positives Feedback zur neuen Single erhalten.

«Das Musikmachen bleibt unser grösstes Ziel»: Jonas Jost (links) und Merlin Obexer in ihrem selber eingerichteten Studio in Zürich. Severin Bigler

Seit der Veröffentlichung ihrer Debüt-EP hat das Duo einiges erlebt. Etwa Auftritte am Moon & Stars in Lugano oder am Rampe Openair in Hausen am Albis. Mit ihrem Konzert am Festival Lake of Riddims im deutschen Offenburg betraten Johnny Nabu zudem erstmals internationales Parkett. «Vor allem die Konzerte waren ein Highlight», sind sich Obexer und Jost einig.

An Schulen geben sie Songwriter-Workshops

Neben den Konzerten öffnete sich für die Primarlehrer aber auch ein neues Türchen: Offenbar über das Porträt der «Limmattaler Zeitung» wurden eine Kulturagentin und ein Kulturagent auf sie aufmerksam. Das Duo sollte während einer Kulturwoche in einem Schulhaus Kurse zum Thema Songwriting geben. Inzwischen geben Obexer und Jost regelmässig Musikworkshops an Schulen.

Durch die Workshops erhoffen sich die beiden, vom Lehrerberuf kürzertreten zu können. Man wolle wachsen, grössere Konzerte geben, mehr Leute erreichen, so Jost. Und Obexer fügt an: «Wir wollen Musik machen, das ist unser grösstes Ziel.»

Hören Sie hier Johnny Nabus neuste Single «Souvenir». Youtube/JOHNNY NABU

