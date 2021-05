Zürich Jetzt können auch Ausländerinnen und Ausländer die Polizeiausbildung machen In der Stadt Zürich können neu auch Personen ohne Schweizer Pass eine Polizeiausbildung machen. Der Stadtrat hat beschlossen, Ausländerinnen und Ausländer mit einer Niederlassungsbewilligung C zuzulassen. 20.05.2021, 10.41 Uhr

Die Aspirantinnen und Aspiranten müssen sich allerdings im Laufe ihrer zweijährigen Ausbildung und vor der definitiven Anstellung einbürgern lassen.

Archivbild: Emanuel Freudiger/BLZ

Die Polizei soll bürgernah sein und dazu gehört, dass sie ein Stück weit ein Abbild der Bevölkerung ist, wie der Stadtrat am Mittwoch mitteilte. In Zürich hat ein Drittel der Bevölkerung keinen Schweizer Pass. Zudem nimmt die Bedeutung von Fremdsprachenkenntnissen und anderen interkulturellen Kompetenzen in städtischen Korps zu.