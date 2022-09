Zürich: Mario Fehr kandidiert erneut für den Regierungsrat

Zürich Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Mario Fehr tritt erneut als Regierungsrat an Lange Zeit hielt er sich bedeckt, nun hat sich Mario Fehr zu seiner Zukunft als Regierungsrat geäussert. Sven Hoti Aktualisiert 09.09.2022, 10.03 Uhr

Sportminister Mario Fehr (parteilos). Archivbild: Keystone

Lange Zeit schwieg Mario Fehr zu seiner Zukunft als Regierungsrat. Nun ist die Katze aus dem Sack: Der Parteilose tritt erneut als Zürcher Regierungsrat an. Das hat er an einer Pressekonferenz am Freitagmorgen in Zürich bekannt gegeben.

Der 63-Jährige ist seit 2011 Vorsteher der Sicherheitsdirektion. Von 1991 bis 2000 amtete der Adliswiler als Zürcher Kantonsrat. Von 1999 bis 2011 vertrat er die SP im Nationalrat. 2021 war er aufgrund von Spannungen mit der SP aus der Partei ausgetreten.

Fehr war der letzte der bisherigen Regierungsräte, der sich noch nicht zu einem etwaigen Wiederantritt geäussert hatte. Von den sieben Regierungsräten kandidieren alle erneut für die Legislaturperiode 2023-2027: Das sind Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP), Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP), Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte), Justizdirektorin Jacqueline Fehr (SP), Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) und Baudirektor Martin Neukom (Grüne).

Der aktuelle Zürcher Regierungsrat mit Jacqueline Fehr (SP), Martin Neukom (Grüne), Natalie Rickli (SVP), Mario Fehr (parteilos, ehemals SP), Silvia Steiner (CVP), Ernst Stocker (SVP) und Carmen Walker Späh (FDP). Keystone

Zu den bisherigen Regierungsräten gesellen sich einige Neu-Kandidierende: Die SP schickt neben Jacqueline Fehr auch die Nationalrätin und Co-Präsidentin der Kantonalpartei, Priska Seiler Graf, ins Rennen. Für die FDP tritt neben Walker Späh auch der Avenir-Suisse-Direktor Peter Grünenfelder an.

Bei der GLP versucht Kantonsrat Benno Scherrer sein Glück. Die EVP stellt den Kantonsrat Daniel Sommer zur Wahl. Für die AL tritt Kantonsrätin Anne-Claude Hensch an. Mit Patrick Jetzer von «Aufrecht Schweiz» will zudem auch ein Verein in den Regierungsrat, der aus den Coronamassnahmen-Kritikern hervorgegangen ist.

