Zürich Je grösser, desto besser – Stadtbewohner sind zufriedener als Einwohner von kleineren Gemeinden Je grösser der Wohnort, desto zufriedener die Einwohnerinnen und Einwohner: Dies ergibt eine Befragung des Kantons Zürich. 94 Prozent der Befragten sind mit den Angeboten in ihrer Gemeinde sehr oder eher zufrieden. 30.03.2021, 15.57 Uhr

Auffallend ist, dass Einwohnerinnen und Einwohnern von grösseren Gemeinden oder Städten im Schnitt überdurchschnittlich zufrieden sind mit den Leistungen ihres Wohnortes. Spitzenreiter ist dabei die Stadt Zürich.

Archivbild: Matthias Scharrer

(sda) 97 Prozent der Befragten, gaben an, dass sie sich in ihrer Gemeinde sehr oder eher wohl fühlen, wie der Regierungsrat am Dienstag bekannt gab. Im Vergleich zur letzten Befragung vor vier Jahren hat dieser Wert sogar noch leicht zugenommen.