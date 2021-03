«Ja, ich kandidiere wieder»: Filippo Leutenegger tritt bei den Wahlen im Jahr 2022 wieder an

Der Zürcher FDP-Stadtrat Filippo Leutenegger will bei den Wahlen 2022 antreten. Einen Rückzieher käme für ihn nur in einem Fall in Betracht; wenn die Partei eine Frau anstelle von ihm ins Rennen schicken würde.