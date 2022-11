Zürich Ist die städtische Vergabepraxis rechtens? Gastronomen wehren sich gegen «Monopolisierung» Schon wieder erhalten Personen aus dem Umfeld hiesiger Gastroriesen den Zuschlag von der Stadt. Es geht um zwei Betriebe am Oberen Letten. Die Noch-Betreiber sind unzufrieden und gehen nun rechtlich dagegen vor. Sven Hoti 04.11.2022, 19.29 Uhr

Im Seebad Utoquai finden unter der Führung von Beatriz Sablonier auch diverse Veranstaltungen statt. Für sie dürfte das nun ein Ende haben. Archivbild: Ennio Leanza / Keystone

In der Stadt Zürich gibt es rund 1300 Gastronomiebetriebe. Über 100 von ihnen werden von lediglich neun Firmen geführt, wie der «Tages-Anzeiger» herausfand. Zu diesen Gastro-Riesen gehört unter anderem die Miteinander GmbH. Sie betreibt in der Stadt Zürich über 12 Gastrobetriebe, die von Bars über Restaurants bis zu einem Weinhandel reichen.

Vor kurzem haben Personen aus dem Umfeld der Gesellschaft zudem vom Sportamt der Stadt Zürich im Rahmen einer Neuausschreibung die Pacht für das Restaurant Kiosk Freie Sicht aufs Mittelmeer im Bad Utoquai und das Primitivo am Letten erhalten. Seither steht der Vorwurf der Vetternwirtschaft im Raum: Begünstigt die Stadt Zürich die hiesigen Gastroriesen?

«In eine wirtschaftlich bedrohliche Lage gebracht»

Das fragen sich die jetzigen Betreiberinnen und Betreiber der beiden betroffenen Gastrobetriebe, Beatriz Sablonier, Mitinhaberin der Freie Sicht GmbH und Geschäftsführerin vom Kiosk am Utoquai sowie Markus Duner vom «Primitivo». Sie haben am Freitag zu einer gemeinsamen Medienkonferenz ins X-tra Limmathaus geladen. Ihr Ziel: Auf die Thematik der «problematischen» Gastrovergaben in Zürich aufmerksam machen und ein Umdenken bei der Stadt bezüglich ihrer internen Abläufe bewirken.

Beatriz Sablonier ist Geschäftsführerin des Kiosks «Freie Sicht aufs Mittelmeehr» im Seebad Utoquai. zvg

Sowohl Sablonier als auch Duner kritisieren die Kurzfristigkeit, mit welcher sie ihre Absage von der Stadt erhalten hätten. «Das hat uns in eine wirtschaftlich bedrohliche Lage gebracht», so Sablonier. Die Stadt habe unter anderem ihr Essenskonzept kritisiert, obwohl dieses enorm beliebt sei bei ihren Gästen. «Die Bewertung ist total willkürlich.»

Es stellten sich Fragen nach der Chancengleichheit, der Transparenz und der Fairness des Verfahrens. Gastronomen anderer städtischer Betriebe etwa hätten sich auch nach 20 Jahren noch nicht neu bewerben müssen, so Sablonier. Zudem sei die Erfahrung nicht in die Bewertung mitaufgenommen worden, sagt Duner. Wenn wie bei ihnen Nuancen bei der Bewertung fehlten, könne die vorhandene Erfahrung den Unterschied machen.

Die Weko hat eine Voruntersuchung gestartet

Es soll aber nicht bei der öffentlichen Schelte bleiben. Sablonier hat inzwischen eine Anwältin eingeschaltet. Diese hat der Stadt Ende Oktober einen Antrag auf Neubeurteilung zugeschickt. Sei dieser nicht zielführend, sei man auch bereit, den gerichtlichen Weg zu begehen, hielt die Anwältin Isabelle Chassé fest.

Auch an die Wettbewerbskommission (Weko) in Bern ist Sablonier mit ihrer Anwältin gelangt. «Wir haben viele Verfahrensmängel festgestellt», sagte Chassé. Es stellten sich Fragen nach der Transparenz der Vergaben. Die Weko sei bereits aktiv geworden und habe von der Stadt Zürich die Zustellung sämtlicher Verfügungen in Sachen Neuvermietung der Gastronomie am Utoquai verlangt.

Die Frage, wer den Kiosk im Seebad Utoquai künftig führen wird, ist noch nicht vollends geklärt. Archivbild: Matthias Scharrer

«Wir hoffen, dass die Stadt im Rahmen der Neubeurteilung über die Bücher geht und das Verfahren kritisch von A bis Z überprüft», erklärte Chassé. Ziel sei es, dass Sablonier im nächsten Jahr weiterhin die Gastronomie am Utoquai führe.

Das «Primitivo» hatte eine Aussprache mit der Stadt

Duner ist seit 2005 Betreiber des «Primitivo», Sablonier bewirtschaftet ihren Kiosk seit 2011. Die Stadt hat die beiden in ihrem Eigentum befindlichen Betriebe dieses Jahr neu ausgeschrieben. Der Grund dafür ist das Binnenmarktgesetz: Die Stadt muss ihre eigenen Betriebe von Zeit zu Zeit neu ausschreiben, um den Wettbewerb zu gewährleisten.

Sablonier hat den Wettbewerb gegen Katja Weber, Geschäftsführerin von Gerolds Garten, und Isa Hackl – beide aus dem Umfeld der Miteinander GmbH – verloren. Duner und sein Geschäftspartner Oliver Saiger wiederum mussten sich gegen die Maag Music & Arts AG vertreten durch Darko Soolfrank, Fabian Duss, Thomas Ebensberger und Melanie Fässler geschlagen geben – ebenfalls Leute aus dem Umfeld der Mitenand GmbH. Sie eröffnen das Lokal ab 2023 neu unter dem Namen «Gump».

Markus Duner führte zusammen mit Oliver Saige von 2005 bis 2022 das Restaurant Primitivo am Oberen Letten. zvg

Während sich Sablonier gegen den Entscheid der Stadt wehrt, hat ihn Duner akzeptiert, wie er an der Pressekonferenz betonte. Dafür gibt es zwei Gründe: Für sein Lokal verantwortlich ist nicht das Sportamt der Stadt Zürich, sondern die Abteilung Liegenschaften Stadt Zürich (LSZ). Im Unterschied zu demjenigen des Sportamts sei ihr Entscheid nicht anfechtbar, erklärte Rechtsanwältin Chassé – eine Tatsache, die sie als skandalös bezeichnete.

Der zweite Grund ist eine Aussprache, die Duner am Donnerstag mit LSZ hatte. Sämtliche Fragen, die er zum Vergabeprozess gehabt habe, seien beantwortet worden. «Sie konnte uns glaubhaft schildern, dass sich die Maag Music & Arts AG in die Sache reingekniet hatte.» Es sei ein sachlicher, emotionaler Austausch gewesen, so Duner. «Man hat gemerkt, dass Liegenschaften Stadt Zürich mit der Ausschreibung gefordert war.»

Petition: Knapp 6300 Unterschriften zusammengekommen

Dass sie nun gehen müssen, ist für manche Stammkundinnen und -kunden unverständlich. «Die Solidarität in den letzten Wochen war überwältigend», sagte Sablonier. Viele tausend Leute seien bei ihr vorbeigekommen und hätten ihr ihre Unterstützung zugesichert. Ein an der Pressekonferenz anwesender Stammgast bestätigte: «Der Wechsel bedroht meine Lebensführung unmittelbar. Ich suche täglich diesen Ort auf, er ist ein Stück Heimat geworden.»

Das «Primitivo» am Oberen Letten war ein beliebter Treffpunkt für die Zürcherinnen und Zürcher, aber auch für Touristen. Ende September änderte die Ära und die Container wurden ein allerletztes Mal weggeräumt (rechts). (Bilder: zvg)

Als Bestätigung für den grossen Rückhalt verwies Sablonier zudem auf die von ihr gestartete Petition mit dem Titel «Gegen die Monopolisierung der Eventgastronomie in städtischen Betrieben». Es seien bereits knapp 6300 Unterschriften zusammengekommen. Die Betreiberin möchte die Petition nächste Woche dem Stadtrat überreichen «mit dem Wunsch, dass er die Bedürfnisse der Stadtbevölkerung ernst nimmt». Auch ein Teil des Zürcher Gemeinderats leidet mit. Dort sind aktuell gleich mehrere Vorstösse von der AL, der FDP und der GLP zum Thema hängig.

Stadt: Erfahrung zählte sehr wohl bei der Beurteilung

Konfrontiert mit den Vorwürfen schreibt das Schul- und Sportdepartement auf Anfrage: «Das Rechtsmittelverfahren in Bezug auf die Ausschreibung des Kioskbetriebs im Seebad Utoquai ist noch hängig. Das Schul- und Sportdepartement wird sich bis zu dessen Abschluss zu dieser Sache daher nicht weiter äussern.»

Mehr Antworten gibt es vonseiten Liegenschaften Stadt Zürich. «Das Konzept für das Restaurant Gump schnitt in unserer Gesamtbetrachtung am besten ab», schreibt Kornel Ringli, Leiter Kommunikation LSZ. Den Vorwurf, dass die Erfahrung im Beurteilungsprozess nicht berücksichtigt werde, könne man nicht nachvollziehen. Man beachte diese sehr wohl: «Zu den Auswahlkriterien der Ausschreibung gehörten die Punkte ‹Einschätzung der Zusammenarbeit› und ‹Ruf als Arbeitgeber und Branchenruf›.»

Angesprochen auf eine potenzielle Monopolisierung der städtischen Gastrobetriebe, verweist der Mediensprecher auf eine Liste mit den 75 Betrieben der Stadt Zürich. «Die Restaurants, Cafés, Bars, Kioske und Take-aways in den Mietflächen von Liegenschaften Stadt Zürich sind vielfältig und werden von jungen wie von gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern geführt», kommentiert Ringli.