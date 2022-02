Zürich «Ich hätte mehr Jubel erwartet»: Die Maskenpflicht ist grösstenteils weg – doch die Leute bleiben vorsichtig Eigentlich sollte der Donnerstag ein «Freedom Day» sein, der Tag, an dem fast überall die Masken fallen. So eilig haben es die Leute damit aber nicht, wie ein Augenschein in Zürich zeigt. Sven Hoti 17.02.2022, 18.23 Uhr

Die Maskenpflicht im Detailhandel ist weg, die Masken sind es allerdings noch nicht ganz. Michael Buholzer/Keystone

Der 17. Februar war ein geschichtsträchtiger Tag. Am Donnerstag fielen bis auf die Maskenpflicht im ÖV und in Gesundheitseinrichtungen sowie der Isolationspflicht alle Coronamassnahmen weg in der Schweiz. Der Bundesrat hatte im Vorfeld von einem «Freedom Day» gesprochen. Doch so richtig Jubelstimmung ist nicht aufgekommen. Vielmehr blieb vieles beim Alten, wie ein Augenschein in Zürcher Läden und Geschäften zeigt.

11.30 Uhr, Glattzentrum in Wallisellen: Im grössten Einkaufszentrum der Schweiz ist kurz vor Mittag schon einiges los. Eigentlich müsste man hier nun keine Maske mehr tragen. Doch so einige Gesichter sind noch immer zur Hälfte abgedeckt. Gefühlt jede fünfte Person trägt noch immer Maske. Er wolle noch etwas abwarten, bis er seine Maske endgültig weglege, erklärt ein 70-Jähriger. Eine junge Frau meint, sie trage die Maske noch, weil eine ihrer Kolleginnen zur Risikogruppe gehöre und sie diese nicht anstecken wolle. «Sonst würde ich natürlich keine mehr tragen.»

«Wir warten lieber noch ein bisschen ab»

Beim Blick in die verschiedenen Geschäfte zeigt sich ein uneinheitliches Bild: An manchen Orten trägt das ganze Personal Maske, andernorts wiederum nur ein Teil und wiederum anderswo trägt niemand vom Personal eine Maske. Desinfektionsmittel wird allerdings überall noch angeboten, auch wenn die Ständer mit den Spendern bereits wie ein Relikt aus vergangenen Tagen daherkommen.

Eine Kellnerin erklärt, für das Personal in ihrem Café gelte noch immer eine Maskenpflicht. «Wir warten lieber noch ein bisschen ab», sagt sie durch ihre Maske hindurch. Mit der weggefallenen Zertifikatspflicht sei das Ansteckungsrisiko für das Personal nun noch mehr gestiegen. Sie sagt mir:

«Ich weiss jetzt noch weniger, ob Sie das Virus haben oder nicht. Mit meiner Maske habe ich wenigstens ein bisschen Sicherheit.»

Szenenwechsel: In der Zürcher Bahnhofstrasse brechen am frühen Donnerstagnachmittag einige Sonnenstrahlen durch die Wolken. Zusammen mit den milden Temperaturen herrscht fast schon Frühlingsstimmung. Aufbruchstimmung wegen der weggefallenen Massnahmen gibt es jedoch keine. Es bestätigt sich das Bild des Massnahmenmixes: In einem Coiffeur-Salon trägt das ganze Personal Maske, an der Kasse eines Detailhändlers niemand, in einem Kleidergeschäft nur vereinzelte. Dasselbe bei den Kundinnen und Kunden.

«Klar bin ich froh, dass die Maskenpflicht weg ist»,

sagt eine ältere Passantin. Doch wirklich Angst vor dem Virus habe sie ohnehin nie gehabt. Überrascht habe sie aber die Reaktion ihrer Mitmenschen – beziehungsweise das Fehlen jeglicher Reaktionen. «Ich hätte mehr Jubel auf den Strassen erwartet.» Die Leute würden mit grimmiger Miene umherlaufen, als ob nichts geschehen wäre. «Mir sind ja z Züri», sagt sie und lacht, als ob das alles erklären würde. Eine andere Passantin, ungeimpft, sagt, sie habe sich noch nicht ganz sicher gefühlt ohne Maske.

Empfehlung, Maskenpflicht weiterhin aufrechtzuerhalten

Andreas Zürcher ist Geschäftsführer der City Vereinigung Zürich, eines Dachverbands verschiedener Strassen- und Quartiervereinigungen sowie einzelner Branchen- und Berufsverbände in der Zürcher Innenstadt. Auch wenn der Bundesratsentscheid etwas kurzfristig gekommen sei, sei die Umstellung in den Normalzustand in den Geschäften problemlos vonstattengegangen, sagt Zürcher. «Die Geschäfte haben das gerne gemacht.»

Die City Vereinigung Zürich hatte am Mittwoch all ihren Mitgliedern eine Empfehlung zum Umgang mit der neuen (alten) Situation gegeben. Sie rät ihnen, für eine beschränkte Zeit die Maskenpflicht fürs Personal aufrechtzuerhalten. Dies vor dem Hintergrund der immer noch hohen Infektionszahlen. Gemäss Arbeitsgesetz sei der Arbeitgeber dazu verpflichtet, notwendige Massnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden zu ergreifen, erklärt Zürcher. Man wolle damit auch verhindern, dass zu viele Mitarbeitende auf einmal ausfallen. Zürcher betont jedoch: «Es ist nur eine Empfehlung. Letztlich ist jeder Arbeitgeber für einen angemessenen Schutz seiner Angestellten verantwortlich.»

Nur im ÖV herrscht Einheitlichkeit

Auch Zürcher besuchte am Donnerstag die Innenstadt. Er bestätigt den Eindruck, dass es bei den Geschäften einen Mix aus verschiedenen Regelungen gebe. Vor allem dort, wo der Kundenkontakt nur kurz sei, gebe es kaum Masken mehr. Diesen Mix sehe man auch bei den Kundinnen und Kunden. «Auch bei ihnen sind die hohen Ansteckungszahlen teilweise noch im Hinterkopf. Viele wollen sich selber schützen, und das ist auch richtig», sagt Zürcher und ergänzt:

«Es braucht wohl noch eine Zeit, bis wir wieder in einen normalen Modus kommen.»

Er rechnet damit, dass die Masken im Verlauf des Frühlings ganz verschwinden und im Herbst möglicherweise wieder zurückkehren.

Nach dem Abschluss des «Freedom Day» bleibt der Eindruck, dass einem Teil der Leute noch nicht ganz wohl bei der Sache ist. Viele vertrauen weiterhin auf die Maske, was ja auch nicht verboten ist. Einheitlichkeit herrschte an diesem Tag nur an einem Ort: im ÖV. Und das auch nur, weil dort weiterhin Maskenpflicht gilt.