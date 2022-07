Zürich «Heimliches» Einkommen von Ex-SVP-Präsident Benjamin Fischer gibt zu reden – so entlöhnen andere Parteien ihre Führung Ob Parteipräsidentinnen und -präsidenten im Kanton Zürich für ihre Arbeit vergütet werden, ist vor allem eine Frage der politischen Gesinnung. Sven Hoti Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.00 Uhr

Benjamin Fischer behauptete stets stolz, für sein Amt als Präsident der SVP Kanton Zürich keinen Lohn erhalten zu haben. Ein Zeitungsbericht enthüllt Gegenteiliges. Walter Bieri / Keystone

Immer wieder betonte SVP-Nationalrat Benjamin Fischer stolz, für seine Zeit als Parteipräsident der SVP Kanton Zürich von 2020 bis 2022 keinen Lohn erhalten zu haben, sondern nur Spesen – gemäss offiziellen Angaben rund 2000 Franken pro Jahr. Parteiarbeit müsse ehrenamtlich bleiben, so seine Überzeugung. Ein Bericht der «NZZ am Sonntag» lässt nun Zweifel an seinen Aussagen aufkommen.

Wie die Zeitung gestützt auf parteiinterne E-Mails enthüllte, soll Fischer mehrere zehntausend Franken an Spenden aus dem Umfeld der Partei erhalten haben. Die Spender wurden offenbar teilweise über die Partei selber rekrutiert. Gemäss Zeitungsbericht wurden die Transaktionen über ein eigens für ihn eingerichtetes privates Spendenkonto getätigt. Fischer bestätigte zwar die Existenz eines solchen Kontos. Er dementierte jedoch, jemals Geld von seiner Partei erhalten zu haben.

Es würde die SVP in ihrem Selbstverständnis treffen, sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten. Wie die Volkspartei zahlen auch andere Parteien ihrer Führung offiziell keinen Lohn – Ehrenamt halt, so die allgemeine Begründung. Eine kleine Umfrage zeigt: Parteien links der Mitte entschädigen ihre Präsidentinnen und Präsidenten, solche rechts der Mitte nicht. Bei manchen rechten Parteien gibt es aber Diskussionen, die am aktuellen Regime rütteln.

SP-Co-Präsidium entspricht 20 bis 30 Stellenprozent

Das SP-Co-Präsidium Priska Seiler Graf und Andreas Daurù erhält je 1200 Franken pro Monat, also 14'400 Franken pro Jahr. Er finde es richtig, dass Parteipräsidentinnen und -präsidenten entlöhnt werden, sagt Daurù. «Es ist doch sehr viel Arbeit.»

Weiter findet der SP-Co-Präsident:

«Das Argument mit dem Milizamt ist eine Schönwettergeschichte.»

Letztlich sei es nämlich auch eine Frage, ob man es sich als Politikerin oder Politiker leisten könne, unentgeltlich zu arbeiten. Mittlerweile sei die Arbeit zeitintensiver geworden. Im Co-Präsidium wendeten er und Seiler Graf zwischen 20 bis 30 Stellenprozent auf. «Ich glaube nicht, dass man das normalerweise einfach so nebenbei machen kann ohne finanzielle Kompensation.»

GLP: Wer für anderes politisches Amt entlöhnt wird, erhält nichts

Sowohl die Grünen als auch die GLP zahlen ihren jeweiligen Co-Präsidien eine jährliche Entschädigung von 10'000 Franken pro Person. Bei der GLP erhält diese Entschädigung allerdings nur, wer nebenbei nicht für ein anderes politisches Amt entlöhnt wird. Co-Präsidentin Corina Gredig etwa ist Nationalrätin und wird entsprechend dafür vergütet. Für ihre Tätigkeit als Co-Parteipräsidentin erhält sie deshalb kein Geld.

Das Amt sei sehr umfangreich, sagen GLP-Co-Parteipräsident Nicola Forster und Grünen-Co-Präsidentin Selma L’Orange Seigo unisono. «Es ist wichtig und richtig, dass das Amt entschädigt wird», sagt Forster. Für die Amtsinhaberinnen und -inhaber sei es eine finanzielle Anerkennung, betont L'Orange. Mit der Entlöhnung werde zudem sichergestellt, dass nicht nur Leute das Amt ausführen könnten, die «auf Rosen gebettet» seien, so Forster.

FDP: Mit Entlöhnung ginge der Charakter der Milizarbeit verloren

Für die FDP sei das Parteipräsidium ein Ehrenamt, erklärt Parteipräsident Hans-Jakob Boesch und fügt mit einem Lachen hinzu: «Und zwar ohne verdecktes Einkommen.» Statt einer Entlöhnung erhält Boesch gemäss eigenen Aussagen eine pauschale Spesenentschädigung von 2000 Franken jährlich. Der Betrag setze sich aufgrund von Erfahrungswerten zusammen.

Natürlich sei das Mandat intensiv und brauche eine gewisse Zeit, sagt Boesch. Auf der anderen Seite sei man aber immer noch Milizpolitiker und dürfe ein «spannendes» Amt ausüben. Durch eine Entlöhnung ginge der Charakter des Milizamtes verloren. «Die Tendenz zum Berufspolitikertum finde ich sehr schlecht. Politik findet immer mehr in einer Blase statt, Politikerinnen und Politiker verlieren so den Kontakt zur Bevölkerung.»

Eine Entlöhnung wäre auch aus Sicht der inneren Parteistrukturen falsch, findet Boesch und führt aus:

«Ich wäre Angestellter und nicht mehr derjenige, der das wie auch bei Orts- und Bezirksparteipräsidenten ehrenamtlich macht.»

Das würde die Stellung des Präsidenten schwächen. Zudem locke man durch finanzielle Anreize hauptsächlich Berufspolitikerinnen- und Politiker an. Leute also, die eher fürs Geld als für die Partei arbeiten wollten. «Das sind nicht die Richtigen für uns.»

In der EVP gibt es Diskussionen über einen Regimewechsel

Gleich wie dem FDP-Präsidenten ergeht es auch demjenigen der EVP. Zwar werde die Entschädigungsfrage parteiintern immer wieder diskutiert, schreibt Hanspeter Hugentobler. Zurzeit führe er das Amt allerdings ehrenamtlich aus und beziehe weder Lohn noch Spesen dafür.

Die AL ist ein Sonderfall: Die Partei verfügt über kein Präsidium. Die operative Leitung hat der Parteivorstand inne, welcher ein Sitzungsgeld erhält. Von der Mitte wiederum war bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme zu erhalten.

