Zürich Heiliger Bimbam: Wieso die Glocken der Reformierten nachts still bleiben – und welche Kirchen sich dagegen gewehrt haben Die reformierte Kirchgemeinde Zürich hat eine neue Läutordnung. Diese sieht vor, dass die städtischen Kirchen ihren Zeitschlag zwischen 22 und 7 Uhr einstellen. Für die Gegnerinnen und Gegner gab es allerdings ein einfaches Schlupfloch. 09.05.2022, 05.00 Uhr

Läutet auch weiterhin in der Nacht: Das Fraumünster im Zürcher Kirchenkreis eins. Christian Beutler / Keystone

Bei der Frage, ob Kirchengeläut Lärm oder Wohlklang ist, gehen die Meinungen auseinander. Verschiedene Faktoren beeinflussen, wie stark ausgeprägt die Meinungen sind: Etwa, ob jemand eher nahe oder weiter entfernt von einem Kirchturm wohnt. Oder aber, zu welcher Uhrzeit der Glockenschlag ertönt. Für die reformierte Kirchgemeinde Zürich ist seit kurzem klar: In der Nacht sollen die Glocken stillstehen. Konkret sieht ihre seit Anfang 2022 geltende Läutordnung vor, dass der nächtliche Zeitschlag zwischen 22 und 7 Uhr eingestellt wird.

Für die einzelnen Kirchkreiskommissionen gab es jedoch einen einfachen Kniff, um diese Regelung zu umgehen. Unter Artikel 7 der Läutordung heisst es nämlich: «Auf Gesuch der Kirchenkreiskommision kann die Kirchenpflege ein im lokalen und im historischen Kontext begründetes Gesuch auf Beibehaltung des nächtlichen Zeitschlags genehmigen.» Kann eine Kirchenkreiskommission also geltend machen, dass ihre Kirchen historisch bedeutend sind und einen gewissen Rückhalt im Quartier geniessen, darf sie ein Gesuch stellen, um weiter zu läuten.

Wie die reformierte Kirchgemeinde Zürich auf Anfrage mitteilt, haben insgesamt vier Kirchenkreise ein solches Gesuch eingereicht. Es sind die Kirchenkreise eins (Altstadt), zwei (Enge, Leimbach, Wollishofen), sieben/acht (Balgrist, Neumünster, Hottingen, Fluntern) und neun (Albisrieden, Altstetten, Grünau). Die reformierte Kirchenpflege habe bereits alle Gesuche bewilligt. Gemäss Angaben der Kirchenpflege ist die Frist, um Gesuche einzureichen, inzwischen abgelaufen.

Kulturelle, lokale und historische Gründe

Die Argumente für den Beibehalt des nächtlichen Kirchenschlags waren laut Annelies Hegnauer bei allen Kirchenkreisen dieselben. «Es wurden ausschliesslich kulturelle, lokale und historische Faktoren geltend gemacht», sagt die Kirchenpflegepräsidentin der reformierten Kirchgemeinde Zürich. So hätte sie aus einzelnen Kirchenkreisen einen Haufen Zuschriften bekommen von Einwohnerinnen und Einwohnern, die sich für den nächtlichen Glockenschlag aussprachen. Hegnauer:

«Für viele Quartierbewohnerinnen und Quartierbewohner ist der nächtliche Stundenschlag sehr vertraut. Sie wollen nicht darauf verzichten.»

Doch der Wille eines Kirchenkreises war das eine. Die Kirchenpflege musste die jeweiligen Gesuche auch genehmigen. Natürlich habe es Rückfragen von Seiten der Kirchenpflege gegeben. bestätigt Hegnauer. «Wir wollten schon noch Genaueres wissen.» Zum Beispiel: Gab es in der Vergangenheit Lärmklagen wegen des Läutens? Und hat der Kirchenkreis in den vergangenen Jahren Massnahmen zur Lärmdämpfung ihrer Kirchtürme getroffen?

Annelies Hegnauer, Kirchenpflegepräsidentin der reformierten Kirche Zürich. zvg

Laut Hegnauer sind die Kirchenkreiskommissionen, die nun weiterläuten lassen, dazu angehalten, jährlich Bericht bezüglich der Akzeptanz ihres Entscheids zu erstatten. Dazu können sie entweder passiv bleiben und sich lediglich darauf stützen, dass keine Rückmeldungen dazu eingegangen sind und ergo das Läuten niemanden stört. Oder aber sie führen eine Bevölkerungsumfrage durch.

Aufgrund dieser Berichte werde dann nochmals von neuem entschieden, ob das Glockengeläut in der Nacht bleiben kann oder nicht. Kirchenpflegepräsidentin Hegnauer hält fest: «Wir vertrauen den Kirchenkreisen, dass sie im Sinne der Bevölkerung und der Kirchgemeinde agieren.»

Manche Kirchen in der Altstadt wurden bereits lärmsaniert

Einer derjenigen Kreise, die ein Gesuch auf Beibehaltung des nächtlichen Stundenschlages gestellt hatten, ist der Kirchenkreis eins, auch Altstadtkirchen genannt. Er umfasst das Grossmünster, die Kirche St.Peter, das Fraumünster, die Prediger- und die Wasserkirche. Man habe die einzelnen Standorte im Vorfeld gut geprüft, erklärt Stefan Thurnherr, Präsident der Kirchenkreiskommission. Neben der historischen Bedeutung dieser Kirchen bestehe nach Abklärung und Gesprächen mit der Nachbarschaft auch keine offensichtliche Lärmproblematik.

Reklamationen gebe es praktisch keine – eher noch Ermunterungen, sagt Thurnherr und führt aus:

«Teilweise hatten wir fast mehr Probleme, wenn die Glocken einmal nicht läuteten oder das Ziffernblatt nicht funktionierte. Vor allem ältere Leute schätzen das noch.»

Tatsächlich scheint der Lärm bei den Kirchen in der Altstadt weniger ein Thema zu sein: Manche sind laut Thurnherr bereits lärmsaniert worden und läuten in der Nacht bereits leiser. Ein Teil der Kirchen befinde sich auf einem Hügel, wodurch sich der Schall über die Dächer statt in die Gassen ausbreite. Andere befänden sich in einem reinen Geschäftsquartier. Das Grossmünster wiederum hat nicht einmal ein Ziffernblatt und damit auch keinen Stundenschlag.

Das Grossmünster verfügt über kein Ziffernblatt und somit auch nicht über einen Stundenschlag. Christian Beutler / Keystone

Viele merken ohnehin nicht, ob die Glocken läuten

Dass die Läutordnung überhaupt geändert wurde, hat laut Kirchenpflegepräsidentin Hegnauer vor allem lärmtechnische Gründe. Die Stadt sei nämlich zum Schluss gekommen, dass die Kirchen ihren Beitrag zur Verringerung der Lärmemissionen leisten sollen. Aufgrund einer Vernehmlassung mit der Stadt und verschiedenen anderen Anspruchsgruppen sowie der Empfehlung einer Arbeitsgruppe habe die Kirchenpflege eine Stilllegung der Glocken über Nacht als machbar empfunden. Ein Grossteil der Bevölkerung realisiere ohnehin nicht, ob die Glocken schlagen oder nicht:

«Wir sind davon ausgegangen, dass die stille Mehrheit damit einverstanden ist und das nächtliche Glockengeläut nicht vermissen wird.»

Dies auch deshalb, weil viele Kirchen den nächtlichen Zeitschlag bereits vorher eingestellt hätten.

Bei der römisch-katholischen Kirche der Stadt Zürich ist das Glockengeläut ebenfalls ein Thema. Auf eine Regelung verzichtete das städtische Dekanat jedoch. Das Dekanat beliess es im November 2021 bei einer Empfehlung für Kirchen in «besonders lärmsensibler Umgebung», zwischen 22 und 6 Uhr auf den nächtlichen Zeitschlag zu verzichten oder zumindest die Lautstärke zu minimieren. Gemäss Aussagen von Aschi Rutz, Informationsbeauftragter der katholischen Kirche Kanton Zürich, gegenüber dem «Tages-Anzeiger» haben einige Kirchgemeinden das nächtliche Läuten ohnehin schon vor vielen Jahren eingeschränkt oder die Lautstärke angepasst.

Auch die reformierte Kirche Dietikon hat kürzlich ihre Läutordnung angepasst – und zwar «um lange und heftige Streitigkeiten» vor Gericht «zu vermeiden», wie Pfarrer Andreas im kirchlichen Mitteilungsblatt der Kirchgemeinde geschrieben hatte. Allerdings waren nicht alle zufrieden mit den Änderungen, weshalb die Kirchenpflege dem Vernehmen nach nochmals darüber diskutieren wird.

Fluglärm ist lauter als Glockengeläut

Neben der reformierten Kirchgemeinde Zürich gibt es in der Stadt Zürich noch die zwei kleineren, eigenständigen Kirchgemeinden Witikon und Hirzenbach. Ob sie dem Beispiel Zürich folgen wollen, ist noch unklar. Die Kirchenpflege Witikon diskutiert noch darüber, wie Kirchgemeindeschreiber Eugen Staub ausrichten lässt.

Die Stefanskirche im Schwamendinger Quartier Hirzenbach bleibt schon heute von 22 bis 6 Uhr stumm. Eine Anpassung an die neue Läutordnung der reformierten Kirchgemeinde Zürich sei durchaus eine Überlegung wert, sagt Kirchenpflegepräsident Thomas Bucher. Allerdings spiele der morgendliche Glockenschlag im Quartier ohnehin eine untergeordnete Rolle: Dieser gehe im Fluglärm vom benachbarten Flughafen Zürich unter.

