Abstimmung Bis zu 3000 Franken im Monat, ohne arbeiten zu müssen – eine Volksinitiative will die Stadt Zürich zur «weltweiten Vorreiterin» machen Das Stimmvolk der Stadt Zürich befindet am 25. September über einen wissenschaftlichen Pilotversuch zum bedingungslosen Grundeinkommen. Das sind wichtigsten Punkte zur Initiative in der Übersicht. Sven Hoti Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rund 500 Personen sollen im Rahmen eines Pilotversuchs während mindestens dreier Jahre einen Monatslohn von 2500 bis 3000 Franken erhalten – unabhängig davon, ob sie arbeiten. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Mindestens drei Jahre lang jeden Monat Geld erhalten und dafür keinen Finger krumm machen: Das würde ein wissenschaftlicher Pilotversuch ermöglichen, den ein parteiunabhängiger Verein mit der Volksinitiative «Wissenschaftlicher Pilotversuch Grundeinkommen» in die Wege leiten möchte. Das Stimmvolk der Stadt Zürich kann diesem Anliegen am 25. September seinen Segen erteilen.

Konkret soll eine noch zu bestimmende Gruppe während mindestens dreier Jahre jeden Monat ein Einkommen erhalten, unabhängig vom Vermögen, sonstigen Einkommen und Erwerbsstatus. Dessen Höhe darf gemäss Initiativtext nicht unter dem in Zürich üblichen Betrag für ein soziales Existenzminimum plus Einkommensfreibetrag/Integrationszulage liegen. Die Personen müssten in der Stadt angemeldet und mündig sein sowie das Schweizer Bürgerrecht oder eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung haben.

In der Abstimmungsbroschüre geben die Initiantinnen und Initianten zwar keinen konkreten Geldbetrag an und auch nicht die Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In der Vergangenheit sprachen sie allerdings von rund 500 Personen, die je 2500 bis 3000 Franken im Monat erhalten sollen. Mit diesen Parametern rechnet das Komitee mit Kosten von rund 20 Millionen Franken. Finanziert werden soll der Pilotversuch mit Eigenmitteln der Stadt – also Steuergeldern.

Initianten: Bisherige wissenschaftliche Belege unzureichend

Für die Initiantinnen und Initianten geht es beim Pilotversuch darum, Fakten und Daten zum Leben mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zu sammeln. Deswegen soll eine Schweizer Hochschule den Versuch wissenschaftlich begleiten. Entsprechende Versuche in anderen Ländern hätten zwar bereits teilweise positive Auswirkungen auf Gesundheit, Bildung und bezahltes sowie unbezahltes Engagement gezeigt. Die wissenschaftlichen Belege seien aber noch unzureichend.

«Die Zeit ist reif, das bedingungslose Grundeinkommen in der Schweiz zu testen»,

schreibt das Komitee in der Abstimmungsbroschüre. «Angesichts der Unwägbarkeiten im Zuge der Digitalisierung und der grossen wirtschaftlichen Unsicherheit aufgrund der Pandemie sind neue Rezepte dringend gefordert.» Mit dem Pilotversuch liessen sich wissenschaftlich basierte Resultate liefern.

Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist nicht neu. Länder wie Deutschland, Finnland, Kanada oder die USA führten bereits erste Versuche durch. Jüngst wurden entsprechende Initiativen auch in Bern und Luzern eingereicht. Das Schweizer Stimmvolk lehnte 2016 eine Initiative zu dem Thema an der Urne mit rund 77 Prozent ab. Das Zürcher Initiativkomitee erhofft sich nun, dass die Stadt Zürich «eine weltweite Vorreiterinnenrolle» übernehmen kann.

Aktion der Initiantinnen und Initianten der eidgenössischen Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Sie hatten dafür 2013 anlässlich der Unterschriftenübergabe acht Millionen Fünfräppler auf dem Bundesplatz in Bern ausgeschüttet. Archivbild: Peter Klaunzer/Keystone

Die AL-Fraktion hatte sich im Gemeinderat zwar für die Initiative ausgesprochen. Jedoch habe sie Vorbehalte, wie sie als Vertreterin der Befürworter in der Abstimmungsbroschüre gesteht. So stellt sie in Frage, ob aus dem Pilotversuch tatsächlich neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden können. Die AL zeigt sich jedoch unabhängig vom Ausgang der Abstimmung offen für eine «möglichst breite Diskussion» sozialer Fragen. «Für einmal ist hier nicht das Resultat wichtig, sondern der Weg.»

Gegner: Bezahlte Arbeit wichtigstes Element zur Existenzsicherung

Sowohl der Gemeinde- als auch der Stadtrat lehnen die Initiative ab. Für beide ist die bezahlte Arbeit weiterhin «das wichtigste Element, um die Existenz einzelner Personen zu sichern und gleichzeitig auch gesellschaftlichen Wohlstand zu schaffen». Das bedingungslose Grundeinkommen trenne die Existenzsicherung jedoch von der bezahlten Arbeit. Gehe dadurch die bezahlte Arbeit zurück, so reduziere sich auch der allgemeine Wohlstand.

«Ziel des Stadtrates ist es, dass sich Personen im arbeitsfähigen Alter weitestgehend über ihren Lohn finanzieren»,

heisst es in der Abstimmungsbroschüre. Um dies zu erreichen, hat der Stadtrat diverse Massnahmen ergriffen oder geplant. So will er etwa Aus- und Weiterbildungen weiter stärken und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose einfacher zugänglich machen. Zudem erwähnt er die Initiative «Ein Lohn zum Leben», die einen Mindestlohn von 23 Franken pro Stunde fordert. Den Erkenntnisgewinn eines Pilotversuchs hingegen stuft der Stadtrat als «sehr klein» ein.

Links ist mehrheitlich dafür, Rechts dagegen

Von den Parteien haben AL, SP und Grüne die Ja-Parole gefasst. SVP, FDP und EVP sprechen sich gegen das Anliegen aus. Die Mitte und die GLP haben Stimmfreigabe beschlossen. Der Gemeinderat hatte sich mit 53 zu 8 Stimmen bei 49 Enthaltungen gegen die Initiative ausgesprochen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen