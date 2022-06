Zürich GLP sagt Nein zu Chantal Galladé – und nominiert Benno Scherrer für die Regierungsratswahlen Der Entscheid der GLP-Mitgliederversammlung fiel deutlich aus. Das hat auch damit zu tun, dass es schon genug Winterthurer im Regierungsrat hat. SDA/LiZ 29.06.2022, 06.00 Uhr

Benno Scherrer und Chantal Galladé versuchten beide die GLP-Mitgliederversammlung zu überzeugen. A. Wey/Keystone Die Versammlung fand am Dienstagabend in Zürich statt. A. Wey/Keystone Benno Scherrer ging als glücklicher Sieger aus dem Duell hervor. Er freute sich sichtlich. A. Wey/Keystone Chantal Galladé gratuliert Benno Scherrer. A. Wey/Keystone Chantal Galladé ist unter anderem als Ex-SP-Nationalrätin bekannt. A. Wey/Keystone Benno Scherrer kennt man hingegen, weil er im Jahr 2021/2022 Zürcher Kantonsratspräsident war. A. Wey/Keystone Einige GLP-Mitglieder wollten Galladé nominieren, weil sie bekannter sei als Scherrer. A. Wey/Keystone Allerdings kommt Galladé aus Winterthur. Das hätte in den Wahlen 2023 zu einem Nachteil werden können. A. Wey/Keystone Denn mit Jacqueline Fehr (SP), Natalie Rickli (SVP) und Martin Neukom (Grüne) treten bereits drei amtierende Regierungsratsmitglieder aus Winterthur zur Wiederwahl an 2023. A. Wey/Keystone Das hätte in der Konsequenz dazu führen können, dass eine Winterthurer Mehrheit im Regierungsrat entsteht, wenn Rickli, Fehr und Neukom sowie Galladé gewählt werden. A. Wey/Keystone Ob mit Scherrer oder mit Galladé: Ob die GLP überhaupt eine Chance hat bei den Regierungsratswahlen, ... A. Wey/Keystone ... wird sich letztlich erst im Februar 2023 zeigen. A. Wey/Keystone Benno Scherrer ist bereits seit 2007 im Kantonsrat. A. Wey/Keystone Er arbeitet als Berufsschullehrer und ist in Uster Sekundarschulpräsident. A. Wey/Keystone Schon lange dabei: Scherrer gehört zu den Gründungsmitgliedern der GLP Stadt Uster. A. Wey/Keystone Wenn er in den Regierungsrat will, muss er nun weit über Uster hinaus begeistern. A. Wey/Keystone

Die GLP hat Benno Scherrer als Kandidaten für die Regierungsratswahlen am 12. Februar 2023 nominiert. Der 57-jährige Berufsschullehrer und Sekundarschulpräsident aus Uster setzte sich am Dienstagabend an der Mitgliederversammlung der Partei klar gegen die Ex-SP-Nationalrätin Chantal Galladé durch. Der Entscheid für Scherrer war mit 147 zu 37 Stimmen bei 4 Enthaltungen deutlich. Scherrer ist seit 2007 Kantonsrat, 2021/22 präsidierte er diesen.

Den Parteimitgliedern vom Vorstand ebenfalls zur Auswahl vorgeschlagen wurde die ehemalige SP-Nationalrätin Chantal Galladé. Die 49-jährige Winterthurerin wechselte nach ihrem Rücktritt aus dem Nationalrat im Februar 2019 zur GLP. Sie arbeitet noch bis Ende des Schuljahres als vollamtliche Schulpräsidentin in Winterthur.

GLP vermeidet «Anti-Winterthur-Reflex»

Da mit Jacqueline Fehr (SP), Natalie Rickli (SVP) und Martin Neukom (Grüne) drei amtierende Regierungsratsmitglieder aus Winterthur zur Wiederwahl antreten, hätte eine Wahl Galladés zu einer Winterthurer Mehrheit im Regierungsrat führen können. Ein Parteimitglied warnte deshalb an der Versammlung vor einem drohenden «Anti-Winterthur-Reflex» im Wahlkampf, falls die GLP mit Galladé anträte.

Eine andere Versammlungsteilnehmerin sprach sich für Galladé aus, weil sie einen deutlich höheren Bekanntheitsgrad und damit bessere Wahlchancen habe. Keine Chance hatte zudem ein Antrag, beide zur Auswahl stehenden Kandidierenden ins Rennen zu schicken.

Sechs der sieben bisherigen Regierungsrätinnen und Regierungsräte haben bereits angekündigt, 2023 erneut anzutreten. Noch nicht dazu geäussert hat sich Mario Fehr (parteilos). Der erste Wahlgang findet am 12. Februar 2023 statt.