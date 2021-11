Zürich: Dolder setzt auf Gesichtserkennung statt Covid-Zertifikat

Zürich Gesichtserkennung statt Covid-Zertifikat: Das Dolder setzt auf eine etwas andere Kontrolle Wer künftig das Dolder Grand im Stadtzürcher Kreis 7 betreten möchte, muss nach einem kurzen Foto kein Zertifikat mehr vorweisen. Datenrechtlich gäbe es keine Probleme. 24.11.2021, 10.27 Uhr

Die Gäste des Dolders würden das neue System generell positiv aufnehmen. (Archivbild) Keystone

Das Zürcher Fünf-Sterne-Etablissement Dolder Grand in Hottingen wendet nun eine andere Art an, das Covid-Zertifikat zu überprüfen. Man braucht dazu weder Impfpass noch Smartphone. Nur ein Kamerafoto der Gäste ist künftig nötig, wie der «Tagesanzeiger» berichtet. Und beim nächsten Eintritt ins Dolder Grand läuft alles über die Gesichtserkennung am Eingang – Geimpfte und Getestete werden automatisch erfasst. Verantwortlich für die Fotos, das Einscannen des Corona-Zertifikates und die anschliessende Überprüfung sind seit vergangener Woche die Mitarbeitenden der Security.