Gericht verurteilt 27-Jährigen für Anschläge auf Geschäftslokale

Zürich Gericht verurteilt 27-jährigen Schweizer für Anschläge auf Geschäftslokale Das Bezirksgericht Zürich hat am Donnerstag einen 27-jährigen Mann zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten verurteilt. Er schlug bei einem Restaurant und einem Ladengeschäft mehrfach Scheiben ein, um den Besitzer zur Aufgabe zu bewegen. 05.05.2022, 13.21 Uhr

Ein 27-jähriger Schweizer musste sich am Donnerstag vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten, weil er bei einem Restaurant und einem Ladengeschäft mehrfach Scheiben eingeschlagen hat. Symbolbild: Adrian Baer

Mit Steinwürfen in die berufliche Selbständigkeit, so oder ähnlich lautete der Plan, welcher den heute 27-jährigen arbeitslosen Mann vor Gericht brachte. In den Lokalen wollte ein Bekannter des Beschuldigten nämlich selber Geschäfte eröffnen, und der Beschuldigte erhoffte sich laut Anklage eine Beteiligung daran.