Zürich Gemeinderat knapp für Verkauf zweier Bündner Überbauungen Knapp 5 Millionen Franken will der Zürcher Stadtrat mit dem Verkauf von Wohnliegenschaften im Kanton Graubünden erzielen - beinahe hätte ihm der Gemeinderat am Mittwochabend einen Strich durch die Rechnung gemacht. 16.06.2021, 21.48 Uhr

Vorbehalte gegen den Verkauf hatte die linke Ratsseite. Dass die Bewirtschaftung von Liegenschaften im Kanton Graubünden nicht zum Kernauftrag von ewz gehört, räumte sie dabei ein. Aber der Zeitpunkt sei falsch, meinte etwa Luca Maggi (Grüne). Archivbild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Der Gemeinderat stimmte an seiner Sitzung in der Oerliker Messehalle den Verkäufen der beiden Wohnüberbauungen in Tiefencastel und in Tinizong am Ende zweimal mit 61 zu 58 Stimmen knapp zu.