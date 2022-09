Gastronomie Zürcher Gemeinderat gibt Startschuss für neues Seeufer-Restaurant beim Bürkliplatz Direkt am Seeufer soll in Zürich ein neues Restaurant nahe der Schiffsanlegestelle Bürkliplatz entstehen. Doch bis es so weit ist, sind noch einige knifflige Probleme zu lösen. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 28.09.2022, 19.21 Uhr

Der Kiosk am Bürkliplatz soll laut Stadtrat einem Seeuferrestaurant weichen. Die Standortwahl ist aber umstritten. Valentin Hehli

Es ist ein Anliegen, das seit Jahrzehnten immer wieder auftaucht: Zürich soll an zentraler Lage direkt am See ein Restaurant erhalten. Zwar sind am rechten und linken Seeufer einige kulinarische Angebote vorhanden, etwa die «Pumpstation», das «Samigo», die «Fischerstube», der Kiosk Riesbach und die Hafen Enge Beiz. Doch bei der Schiffsanlegestelle am Bürkliplatz, dem zentralen Ort der Stadt am See, gibt es nur einen Kiosk, dessen Kulinarik sich im Wesentlichen auf Bratwürste beschränkt. Zudem sind dort nur wenige Sitzplätze vorhanden.