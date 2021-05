Zürich Gemeinderat folgt beim Mehrwertausgleich dem Stadtrat Der Zürcher Gemeinderat ist bei der Festlegung der Mehrwertabgabe dem Stadtrat gefolgt: Er hat den Abgabesatz bei Auf- und Umzonungen auf 40 Prozent des um 100'000 Franken gekürzten Mehrwerts festgelegt. Es handelt sich um den höchsten zulässigen Wert. 27.05.2021, 09.52 Uhr

Möglich ist neben einer Abgabe an die Stadt weiterhin auch ein städtebaulicher Vertrag, wie es in Zürich schon bisher gehandhabt wurde. Themenbild: Alex Spichale

Kleine Grundstücke bis 1200 Quadratmeter - der kantonalen Untergrenze - sind von der Abgabepflicht befreit, wie der Gemeinderat am Mittwoch entschieden hat. Möglich ist neben einer Abgabe an die Stadt aber auch weiterhin ein städtebaulicher Vertrag, wie es in Zürich schon bisher gehandhabt wurde, etwa beim geplanten Neubau von Architekt Santiago Calatrava am Bahnhof Stadelhofen.