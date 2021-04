Zürich Es sind noch 18’000 Impftermine für über 65-Jährige in den Impfzentren verfügbar Seit dieser Woche nehmen in Zürich die elf Impfzentren gestaffelt den Betrieb auf. Personen ab 65 Jahren und Personen mit Vorerkrankungen können bereits einen Termin buchen. Trotz grossen Ansturms gibt es immer noch freie Termine. Stephanie Handschin 07.04.2021, 19.08 Uhr

In den Impfzentren wird der logistisch anspruchsvolle Impfstoff von Pfizer-Biontech verwendet. Hausarztpraxen wird der Impfstoff von Moderna zur Verfügung gestellt. Archivbild: Sandra Ardizzone

Auf der Anmelde-Plattform für die Covid-19-Impfung haben sich bis am Dienstagabend im Kanton Zürich 220'300 Personen registriert. Rund 72'000 davon haben bereits einen Termin gebucht. Somit sind für den Monat April noch 18'000 Impftermine frei, wie die Gesundheitsdirektion am Mittwoch mitteilte. Personen, die den Gruppen A, B, C, D und E angehören, werden deswegen angehalten, möglichst rasch einen Termin zu buchen. Vor allem in den Impfzentren in Oerlikon, Winterthur und Wetzikon gibt es noch verfügbare Termine.