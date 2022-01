Zürich «Es gibt schon Beispiele, bei denen man sich fragen muss: Ist das noch Kunst?» SVP- und EDU-Kantonsrat fordern Einblick in Kriterien für Kulturförderung Jedes Jahr gewährt die kantonale Fachstelle Kultur ausgewählten Institutionen und Projekten Förderbeiträge. Die Zürcher Kantonsräte Hans Egli (EDU) und Paul von Euw (SVP) finden, dass deren Auswahl zu wenig den Interessen der breiten Bevölkerung entspricht. Mit einer Anfrage beim Regierungsrat wollen sie Transparenz schaffen. Sven Hoti Jetzt kommentieren 03.01.2022, 07.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Alles hat Grenzen», sagt Kantonsrat Hans Egli (EDU). Szene aus dem umstrittenen Theaterstück «Kurze Interviews mit fiesen Männern», das im vergangenen Jahr im Zürcher Schauspielhaus aufgeführt wurde. Sabina Bösch / Schauspielhaus Zürich

Rund 20'000 Franken für die Stubete am See in Zürich, 15'000 Franken für das Tanzfestival Yeah Yeah Yeah 2021, 2000 Franken für die Pfingstkonzerte im Kloster Fahr: Auch im Jahr 2020 hat die Fachstelle Kultur des Kantons Zürich wieder Förderbeiträge ausbezahlt. Insgesamt 25,14 Millionen sind an diverse Institutionen und Projekte im Bereich Film, Tanz, Musik und weiteren geflossen – meist in Form von tiefen ein- bis zweistelligen Tausenderbeträgen. Auskunft über ihre Unterstützungshilfen erteilt die Fachstelle jedes Jahr in ihrem Tätigkeitsbericht.

Dieser nennt neben den gewährten Fördergesuchen und der gesprochenen Geldsumme auch die Anzahl eingegangener Gesuche und wie viel davon gutgeheissen, teilweise gutgeheissen oder abgelehnt wurden. Im Bereich Musik etwa sind vor zwei Jahren 419 Gesuche eingegangen. Davon hat die kantonale Fachstelle 53 ganz und 236 teilweise bewilligt. 130 Gesuche wurden abgelehnt.

15-köpfige Kulturkommission beugt sich über Gesuche

Welche Kriterien die Fachstelle zur Beurteilung heranzieht, ist im Tätigkeitsbericht nur kurz umschrieben: «Im Fokus stehen die ‹künstlerische Professionalität und Eigenständigkeit›, die ‹Zugänglichkeit des Projektes› sowie die ‹regionale Ausstrahlung und erwartete Resonanz bei Publikum und Fachwelt›.» Naturgemäss unterliege die Beurteilung dieser Kriterien einem Interpretations- und Ermessensspielraum, schreibt die Fachstelle weiter.

Für die Prüfung der Gesuche ist die kantonale Kulturförderungskommission zuständig. Ihr gehören 15 Fachpersonen an, die wiederum in vier Fachgruppen unterteilt sind: Bildende Kunst, Musik, Literatur und Tanz/Theater. Präsidentin ist die SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr. «Bei der Wahl der Kommissionsmitglieder wird darauf geachtet, dass in jeder Fachgruppe unterschiedliche Positionen, Erfahrungen und Kompetenzen vertreten sind», heisst es im Tätigkeitsbericht.

Kunst soll die breite Masse ansprechen

Für die Kantonsräte Hans Egli (EDU, Steinmaur) und Paul von Euw (SVP, Bauma) sind diese Ausführungen zu grob. Um mehr Klarheit über den Beurteilungsprozess des Fachstelle Kultur zu erhalten, haben sie eine Anfrage eingereicht. Darin wollen sie unter anderem neben den genauen Beurteilungskriterien und deren Gewichtung auch mehr über die Zusammensetzung der jeweiligen Beurteilungsgremien wissen sowie nähere Angaben zu den 130 abgelehnten Gesuchen. Der Regierungsrat hat nun drei Monate Zeit, schriftlich auf die Anfrage zu antworten.

Hans Egli, Zürcher Kantonsrat (EDU). Keystone

Dass die beiden Kantonsräte erst jetzt, Monate nach der Publikation des Tätigkeitsberichts, mit ihrer Anfrage kommen, hat mit der kürzlich im Kantonsrat abgehaltenen Budgetdebatte zu tun. Darin waren auch Ausgaben für die Kultur ein Thema, was Egli und Euw die Idee für den Vorstoss gab.

«Wir finden, dass die allgemeine Kultur zu wenig gefördert wird»,

erklärt Egli. Viele Kunstprojekte heutzutage bestächen vor allem durch ihre Sonderbarkeit, sprächen die breite Masse jedoch nicht an.

Theaterstück mit Live-Sexszenen hatte für Furore gesorgt

Egli befürchtet nun, dass vor allem solche Projekte von den Fördergesuchen profitieren. Er führt aus:

«Ist etwas schrill und bunt, ist es top. Alles andere ist nicht mehr erwünscht.»

Kultur solle zwar breit und dürfe auch gesellschaftskritisch sein, müsse aber auch eine gewisse Nachfrage erfüllen, findet Egli. Und vor allem solle auch die künstlerische Arbeit ersichtlich sein. «Es gibt schon Beispiele, bei denen man sich fragen muss: Ist das noch Kunst?»

Er nennt etwa das Theaterstück «Kurze Interviews mit fiesen Männern», das mit seinen Live-Sexszenen im vergangenen Jahr auf der Bühne des Schauspielhauses für ordentlich Furore gesorgt hatte. Er wisse von Leuten, die ihre Saisonkarten abgegeben hätten wegen solcher Aufführungen, erzählt Egli. «Alles hat Grenzen. Es sollte nicht alleine darum gehen, dass sich die Künstlerinnen und Künstler selber verwirklichen, sondern auch darum, dass Kunst betrieben wird, die interessiert.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen