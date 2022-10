Zürich Es leben immer mehr Tierarten auf dem Stadtgebiet – weshalb das nicht nur positiv ist Die Zürcher Fauna hat sich in den letzten Jahren stark verändert, wie ein neu erschienenes Buch zeigt. Einen grossen Einfluss auf die Entwicklung hat der Klimawandel. Sven Hoti 29.10.2022, 05.00 Uhr

Einer der grossen Verlierer in der städtischen Fauna: Die Igelpopulation hat in den vergangenen 30 Jahren um über 40 Prozent abgenommen. Themenbild: Keystone

Es gibt schätzungsweise rund 40'000 Tierarten in der Schweiz. Die Stadt Zürich hat rund 30 bis 40 Prozent davon, also etwa 12'000 bis 16'000 Arten. Und die Gesamtzahl dürfte in den nächsten Jahren weiter zunehmen, wie die Autoren des neu erschienen Buchs «Neue Stadtfauna – 700 Tierarten der Stadt Zürich» schreiben. Dies auf Kosten einheimischer Arten.

Das Buch ist als komplett überarbeitete Neuauflage der ersten «Stadtfauna» aus dem Jahr 2010 erschienen, das noch 600 Tierporträts enthalten hatte. Für die neue Ausgabe haben die Autoren nicht nur bestehende Tierporträts aktualisiert und manche gestrichen. Es enthält zudem über 100 bislang nicht erfasste Arten.

Die Daten stammen von der städtischen Abteilung Grün Stadt Zürich sowie weiteren nationalen Datenbanken. Gesammelt und zusammengefasst haben sie die Biologen Stefan Ineichen und Max Ruckstuhl sowie Landschaftsarchitekt Stefan Hose. Die letzten beiden sind zudem leitende Mitarbeiter beim Fachbereich Naturschutz und Stadtökologie von Grün Stadt Zürich. Das Buch ist im «Haupt»-Verlag erschienen.

Migration aus dem Süden

Vorneweg: Die Autoren kommen in ihrem Buch zu keinem klaren Fazit, was die Entwicklung der Artenvielfalt in der Stadt Zürich angeht. Sie schreiben von einem «uneinheitlichen Bild», das auch fehlender, regelmässiger Daten geschuldet sei. Die alle zehn Jahre erhobenen Fauna-Daten der Stadt müssten durch jährliche quantitative Aufnahmen ergänzt werden, damit Trends ersichtlich würden, heisst es im Buch.

Die Autoren halten jedoch fest, dass die Artenvielfalt in der Limmatstadt nach wie vor hoch ist, sogar noch höher als Ende der 90er-Jahre und Anfang der 2000er. Diese Entwicklung dürfte insbesondere der Klimaerwärmung geschuldet sein. Die Jahresmitteltemperaturen in der Schweiz sind seit Messbeginn in den 1860er-Jahren um 2 Grad Celsius gestiegen. In den Städten wie Zürich liegt die mittlere Lufttemperatur zudem um 1 bis 3 Grad höher als im Umland.

Einige der Newcomer in der Stadt Zürich: Die Grüne Reiswanze (oben) wurde erstmals 2015 in der Stadt registriert. Gefürchtet, aber relativ harmlos ist die Nosferatu-Spinne (unten links), die erstmals 2009 auf dem Stadtgebiet nachgewiesen wurde. Der Grosse Höckerflohkrebs, auf englisch auch lieblich Killer Shrimp genannt, ist 2004 im Zürichsee eingetroffen und ist eine Gefahr für die einheimischen Krebse und Wasserinsekten. (Bilder: zvg)

Die hohen Temperaturen sorgen dafür, dass die Überwinterungsgrenzen sich immer mehr nach Norden verschieben. Zudem begünstigen sie Migrationsbewegungen. Tiere aus dem Süden fühlen sich in der Schweiz also zusehends wohl. Es sind Arten wie beispielsweise der Gewächshaus-Tausendfüssler, der Kurzschwänzige Bläuling oder die Nosferatu-Spinne. All diese Tiere sind 2009 erstmals in der Stadt Zürich festgestellt worden und haben sich seither weiterverbreitet.

Neue, exotische Arten kommen aber nicht nur wegen des Wetters hierher. Manchmal werden sie auch eingeschleppt, etwa über Schiffe, Pakete oder sonstige Gegenstände aus dem Ausland. Die sogenannten Neozoen, also gebietsfremde Arten, bereichern nicht nur die hiesige Vielfalt, sie stellen auch eine Gefahr für sie dar, indem sie diese verdrängen können. Gerade in Gewässern hätten sie zu teilweise dramatischen Rückgängen der ursprünglichen Fauna geführt, halten die Autoren fest.

Wie sich diese Verdrängung längerfristig auf die Artenvielfalt auswirkt, steht im Buch nicht. Dass die Vielfalt allerdings weiter zunimmt, ist nicht nur den aus warmen Gegenden zugewanderten Tierarten zu verdanken. Gemäss den Autoren ist das nämlich auch darauf zurückzuführen, dass manche Arten noch nicht vollständig verschwunden sind.

Der Igel und das Problem mit der Verdichtung

Besonders hervorgehoben im Buch ist der Rückgang der Igelpopulation. Die städtische Igelpopulation ist zwischen 1992 und 2018 um 40,6 Prozent geschrumpft. Die stachligen Tierchen gelten mittlerweile als «potenziell gefährdet». Die Autoren der «Neuen Stadtfauna» bezeichnen diese Entwicklung als besorgniserregend, galten ja bis anhin Siedlungsgebiete als Rückzugsort der Igel.

Die Gründe für diesen Rückgang sind gemäss den Autoren nicht ganz klar. Als wahrscheinlich erachten sie jedoch den Verlust von Lebensraum und Nahrung. So ziehen die Autoren dann auch ein durchzogenes Fazit bei der Artenförderung in den Siedlungen. Einerseits würden zwar sowohl auf privaten als auch auf öffentlichen Grundstücken vermehrt artenreiche Bepflanzungen gefördert, was für die Biodiversität von Vorteil sei.

Der Vorher-Nachher-Vergleich: Die Siedlung Mattenhof in Zürich Schwamendingen im Jahr 2010 (links) und 2017. Nach der Errichtung der Neubauten gibt es nun zwar viele neue Wohnungen. Der Lebensraum für die Fauna ist jedoch kleiner geworden. (Bilder: zvg/Juliet Haller)

Andererseits käme es bei Neubauten immer wieder zu Versiegelung und Unterbauung des Bodens. Auch Abrisse von Familiengärten wie etwa beim Bau des neuen Eishockeystadions in Altstetten, gemäss Autoren wahren Hotspots der Biodiversität, seien wenig zuträglich. Obschon es in Zürich Beispiele für Neubauten unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte gebe, schreiben die Autoren, «werden naturräumliche Kriterien bei der Innenverdichtung nach wie vor kaum berücksichtigt».

Die Stadt fördert die Vielfalt

Es ist das erklärte Ziel der Stadt Zürich, dass rund 15 Prozent des Stadtgebiets aus ökologisch wertvollen Flächen besteht. Gemäss der Biotoptypenkartierung der Stadt Zürich waren es 2020 rund 11 Prozent ökologisch wertvolle Fläche, was einem Anstieg von 0,7 Prozent innert 10 Jahren entspricht. Es geht also was bei der Förderung der Artenvielfalt in der Limmatstadt.

Dazu tragen diverse Massnahmen bei, welche die Stadt in den vergangenen Jahren ergriffen hat. Dazu gehören etwa das Liegenlassen von Totholz in den Wäldern, das als Brut- und Nistplatz zahlreicher Tierarten dient, oder die Belichtung von Wäldern zur Schaffung wertvoller offener Gras- und Blumenflächen. Auch die Renaturierung gewisser Wasserlandschaften und der biologische Landbau, der von der Stadt betrieben wird, wirkten sich positiv auf die Artenvielfalt aus.

Und was den Igel angeht, so sind auch da kleinere Massnahmen ergriffen worden. So hat der vornehmlich in Riedbach aktive Verein Natur im Siedlungsraum gemeinsam mit dem Igelzentrum Zürich einen Igeltunnel entwickelt, der in Gartenzäune eingebaut werden kann. Damit können sie auch diese sonst unüberwindbaren Hindernisse passieren. Doch die noch viel grössere Gefahr für die Igelpopulation, nämlich die Verdichtung, wird damit freilich nicht gelöst.

«Neue Stadtfauna – 700 Tierarten der Stadt Zürich» von Stefan Ineichen, Max Ruckstuhl und Stefan Hose. Buch mit 496 Seiten, rund 750 Fotos, 400 Karten. Erschienen im «Haupt»-Verlag. 1. Auflage 2022. Erhältlich ab 49 Franken. ISBN: 978-3-258-08307-0