Zürich Sechseläuten, Street Parade und Co.: Auf diese Veranstaltungen können Sie sich dieses Jahr freuen Es könnte der erste Sommer ohne Coronamassnahmen werden. Die grossen Zürcher Veranstalter haben sich bereits in Stellung gebracht. Welche Events dieses Jahr wieder stattfinden und worauf Sie erneut verzichten müssen – eine Auswahl. Sven Hoti 09.03.2022, 17.41 Uhr

Am 16. Februar fielen die meisten der noch geltenden Coronamassnahmen in der Schweiz wie etwa die Maskenpflicht in Innenbereichen und die Zertifikatspflicht weg. Seitdem ist fast wieder alles so, wie es mal war. Voraussichtlich im März dürften auch noch die restlichen Massnahmen wie die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und die Isolationspflicht nach positivem Test wegfallen. Die Veranstalter haben sich bereits in Stellung gebracht. Welche bekannten Zürcher Anlässe dieses Jahr wieder stattfinden, erfahren Sie in der folgenden Übersicht.

Sechseläuten

Die Böögg-Verbrennung findet normalerweise zum Abschluss des Sechseläuten auf dem Sechseläutenplatz statt. Ennio Leanza / Keystone

Der erste Grossanlass steht bereits vor der Tür: Vom 22. bis 25. April findet das Sechseläuten statt. Nachdem es 2020 abgesagt und der Böögg im letzten Jahr im Exil in der Schöllenenschlucht verbrannt worden war, soll dieses Jahr wieder alles im gewohnten Rahmen durchgeführt werden, bestätigt Victor Rosser, Medienverantwortlicher des zuständigen Zentralkomitees der Zünfte Zürichs, auf Anfrage.

Damit kann sich der Kanton Uri nun nach längerer Wartezeit endlich als Gastkanton präsentieren. Aufgrund der unsicheren Lage hiess es vor ein paar Wochen noch, die Umzüge und die Böögg-Verbrennung könnten eventuell nur in einem eingeschränktem Rahmen durchgeführt werden. Mit dem Wegfall der Coronamassnahmen habe sich dies aber erledigt, so Rosser.

Wann: Freitag, 22. bis Montag, 25. April Wo: Lindenhof und Sechseläutenplatz Weitere Informationen: www.sechselaeuten.ch

1.-Mai-Feier

Die letzte normale 1.-Mai-Demo fand 2019 statt und stand im Zeichen des Frauenstreiks. Ennio Leanza / Keystone

Der Umzug zum Tag der Arbeit findet dieses Jahr wieder statt. Das bestätigt Lara Can, Medienverantwortliche des 1.-Mai-Komitees. «Wir freuen uns sehr, dass wir voraussichtlich wieder zusammen auf die Strassen gehen können.» Ob auch das Fest auf dem Kasernenareal durchgeführt wird, ist noch unklar. Die genaue Umsetzung sei noch in Planung, so Can.

Der Umzug soll wie gewohnt verlaufen: Angefangen beim Helvetiaplatz bis zum Bahnhofplatz und mit Abschluss auf dem Sechseläutenplatz. In den letzten zwei Jahre hatten die Coronamassnahmen und insbesondere das Versammlungsverbot verhindert, dass der Umzug normal stattfinden konnte. Zuletzt in gewohntem Rahmen fand die Kundgebung 2019 statt. Sie stand damals im Zeichen des Frauenstreiks.

Wann: Sonntag, 1. Mai Wo: Innenstadt Weitere Informationen: www.1mai.ch

Street Food Festival

Diesen Frühsommer kann man auf der Stadionbrache Hardturm wieder allerlei exotische und regionale Köstlichkeiten probieren. Ennio Leanza / Keystone

Von Burgern über Tacos bis zu tibetanischen Ceviches und Austern: Am Street Food Festival auf der Stadionbrache Hardturm bieten diverse Foodtrucks und Verkaufsstände wieder allerlei exotische, aber auch regionale Köstlichkeiten an. Das Festival entwickelte sich 2014 aus der internationalen Street-Food-Bewegung heraus und ist inzwischen eine feste Grösse im Zürcher Eventkalender. «Flanieren, Schlemmen, Geniessen und eine unbeschwerte Zeit mit lieben Menschen verbringen», werben die Veranstalter auf der Website.

Wann: Mittwoch, 25. Mai bis Sonntag, 26. Juni Wo: Hardturmstrasse 401 (Stadionbrache Hardturm) Weitere Informationen: www.streetfoodfest.ch

Zurich Pride

Die Pride Week dauert vom 6. bis 19. Juni. Höhepunkte sind der 17. und 18. Juni. Michael Buholzer / Keystone

Der grösste LGBTQI-Anlass (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intergeschlechtlich) der Schweiz findet dieses Jahr unter dem Motto «trans - Vielfalt leben» statt. Zum ersten Mal in der 27-jährigen Geschichte der Zurich Pride werde der Fokus auf die rechtliche Situation und die Herausforderungen von Transmenschen gelegt, schreibt der Verein Zurich Pride Festival in einer Mitteilung.

Nach einer Pause im 2020 konnte zumindest der Umzug im vergangenen Jahr normal durchgeführt werden – allerdings ohne die anschliessenden Festaktivitäten. Dies liegt daran, dass die Zurich Pride offiziell nicht als Veranstaltung gilt, sondern als politische Demonstration, und somit nicht vom im letzten Sommer geltenden Veranstaltungsverbot betroffen war.

Höhepunkte der Pride Week, die vom 6. bis 19. Juni dauert, sind der Demonstrationszug am 18. Juni durch die Innenstadt sowie das Festival auf dem Zürcher Kasernenareal und dem Zeughaushof am 17. und 18. Juni.

Wann: Freitag, 17. und Samstag, 18. Juni Wo: Innenstadt, Kasernenareal und Zeughaushof Weitere Informationen: www.zurichpridefestival.ch

Caliente

Nach zwei Jahren Zwangspause kehrt das Caliente diesen Sommer wieder zurück – an zwei Wochenenden statt nur an einem. Walter Bieri / Keystone

Heisse Rhythmen, beschwingte Tänze und exotisches Essen: Das alles und viel mehr verspricht das Caliente. Nach zweijähriger Zwangspause kann das Latin Music Festival in diesem Jahr seine 25-Jahr-Feier nachholen. In diesem Jahr geht das Organisationskomitee noch auf Nummer sicher: So findet das Festival wegen der Platzverhältnisse an zwei Wochenenden statt nur einem statt. Zudem verlangen die Veranstalter erstmals Tickets für den Eintritt. Der Vorverkauf startet am 4. April. In diesem Jahr kehrt das Caliente kurzfristig an seinen Gründungsort, das Zeughausareal, zurück. Dort liessen sich die Besucherströme besser lenken, sagte Caliente-Gründer Roger Furrer im Januar gegenüber der «Limmattaler Zeitung».

Trotz gelockerter Massnahmen halte man an dieser Planung fest, sagt Furrer auf Nachfrage. «Wir ziehen das definitiv so durch. Nicht zuletzt, weil man mit der aktuellen pandemischen aber auch aussenpolitischen Lage nicht weiss, was noch passieren wird.» Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf rund 20 Bands aus Lateinamerika, Spanien und der Karibik, verschiedene Dance-Shows und Samba-Kurse freuen. Furrer: «Es wird eine riesen Party.»

Wann: Freitage und Samstage 1. und 2. Juli sowie 8. und 9. Juli Wo: Zeughausareal Weitere Informationen: www.caliente.ch

Street Parade

Die Street Parade lockt jeweils Hunderttausende Technobegeisterte ans Zürcher Seebecken. Alexandra Wey / Keystone

Wenn deftige Bässe durch grosse Lautsprecher wummern und sich die Technoszene am Zürcher Seebecken trifft, ist wieder Street-Parade. Der Grossanlass sei in Planung, sagte Mediensprecher Stefan Epli im Januar zur «Limmattaler Zeitung». Nachdem die Street Parade die letzten beiden Jahre coronabedingt ins Wasser gefallen war, soll sie diesen Sommer wieder ganz normal stattfinden. Eine abgespeckte Version wäre ohnehin nicht in Frage gekommen, wie Epli betonte.

«Nach zwei Jahren Covid-Absenz werden wir das 30-jährige Jubiläum gebührend feiern», heisst es auf der Website. Die 2,4 Kilometer lange Umzugsroute ist dieselbe wie in den Vorjahren: Die Love Mobile starten beim Utoquai und rollen um das Seebecken über Bellevue, Quaibrücke und Bürkliplatz bis zum Hafendamm Enge. Wer bis zum offiziellen Schluss um 24 Uhr noch nicht genug hat, kann an den zahlreichen Aftershow-Partys bis in die frühen Morgenstunden weiterfeiern.

Wann: Samstag, 13. August Wo: Rund um das Seebecken Weitere Informationen: www.streetparade.com

Zürich Openair

Das Zürich Openair wartet in diesem Jahr mit vielen internationalen Grössen auf. Melanie Duchene / Keystone

Auch die Openairs kehren in diesem Jahr voraussichtlich wieder zurück. Das Zürich Openair in Glattbrugg beim Flughafen Zürich wartet mit einem hochkarätigen Programm auf: Internationale Grössen wie die Arctic Monkeys, Martin Garrix oder G-Eazy geben sich die Klinke in die Hand. Der Ticket-Vorverkauf ist bereits gestartet. Es gibt sogar noch Early-Bird-Tickets.

Wann: Dienstag, 23. bis Samstag, 27. August Wo: Flughofstrasse 21 Weitere Informationen: www.zurichopenair.ch

Knabenschiessen

Im vergangenen Jahr gab es am Knabenschiessen einen Wettkampf aller ehemaligen Schützenköniginnen und -königen. Walter Bieri / Keystone

Das grösste Zürcher Volksfest soll auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Ob in gewohntem Rahmen mit Chilbi, muss sich noch zeigen. Die für das Knabenschiessen zuständige Schützengesellschaft der Stadt Zürich hatte den Anlass im vergangenen Jahr coronabedingt etwas anders gestaltet: Es gab lediglich einen Wettkampf aller ehemaligen Schützenköniginnen- und -könige. Gewinner und somit «Kaiser» wurde der Zumiker Stefan Gysin, der Schützenkönig von 1998.

Wann: Samstag, 10. bis Montag, 12. September Wo: Schiessplatz Albisgüetli Weitere Informationen: www.knabenschiessen.ch

Bonus

FCZ-Meisterfeier

Lange ist's her: Tausende von FCZ Fans bejubeln die Meistermannschaft bei ihrer Ankunft mit dem Lastwagen zur grossen Meisterfeier des FC Zürich auf dem Helvetiaplatz am Samstag, 30. Mai 2009. Walter Bieri / Keystone

Die Fans des FC Zürich dürften sich den 22. Mai rot im Kalender eingetragen haben. Es ist das letzte Spiel in dieser Saison; ein Heimspiel gegen den FC Luzern. In der Super-League-Tabelle führt der FCZ mit beachtlichem Vorsprung auf die zweitplatzierten Young Boys. Nach langer Durststrecke hat der FCZ nun wieder die Chance, Schweizer Meister zu werden. Zuletzt schaffte er das in der Saison 2008/2009. Sicher ist noch nichts, aber die Hoffnung ist gross – ebenso die Vorfreude der Fans, ihre Helden am 22. Mai auf dem Helvetiaplatz gebührlich zu feiern, sollte der FCZ tatsächlich den Meistertitel holen.

Wann: Sonntag, 22. Mai Wo: Helvetiaplatz Weitere Informationen: www.fcz.ch

Züri Fäscht

Das Feuerwerk über dem Seebecken gehört zu den Höhepunkten des Züri Fäscht. Ennio Leanza / Keystone

Eigentlich hätte das Züri Fäscht nach 2019 wieder in diesem Jahr vom 1. bis 3. Juli stattfinden sollen. Wegen organisatorischer und finanzieller Risiken hatte der Vorstand des Trägervereins des Züri Fäscht, der Verein Zürcher Volksfeste, dieses aber auf 2023 verschoben.

Wann: Freitag, 7. bis Sonntag, 9. Juli 2023 Wo: Innenstadt und rund um das Seebecken Weitere Informationen: www.zuerifaescht.ch