Zürich - EM 2020: Public Viewings sind erlaubt, stehender Torjubel mit Bratwurst in der Hand ist jedoch verboten

In zehn Tagen spielt die Schweiz bei der EM 2020 ihr erstes Spiel gegen Wales. Public Viewings sind in Zürich zwar trotz Coronavirus grundsätzlich zugelassen, finden aber vorwiegend in Gartenwirtschaften statt. Die Zuschauenden müssen dabei in Gruppen stehen.

02.06.2021, 12.09 Uhr