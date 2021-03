Zürich Ein Wädenswiler Rentner kämpft gegen Online-Kriminelle Ein Zürcher aus Horgen verlor 15’000 Euro an eine internationale Verbrecherbande. Er fühlt sich im Stich gelassen. Doch im Hintergrund arbeitet die Staatsanwaltschaft mit Hochdruck an diesen Fällen. Pascal Jäggi 01.03.2021, 04.00 Uhr

Mit Anzeigen wie dieser versuchen die Betrüger Schweizer Internetnutzer auch heute noch zu verführen. zvg

Geld verdienen wie Roger Federer oder DJ Bobo? Klingt verlockend. Das dachte sich auch Anton Bauer (Name geändert). Im Internet stiess der Rentner vor zwei Jahren auf solche Anzeigen. Diese gaukelten vor, dass die Berühmtheiten in Fernsehsendungen über eine «Gelddruckmaschine» sprachen. Sie hätten in Bitcoin investiert, eine «wahnwitzige Summe» habe er verdient, soll Roger Federer im Interview mit Daniela Lager in «10 vor 10» gesagt haben.

Der Wädenswiler war neugierig und klickte auf die vermeintlich vertrauenswürdige Plattform. Er wurde aufgefordert, 250 Euro für die Eröffnung eines Handelskontos zu investieren. Er tat das, doch was er nicht ahnte: Er hatte sich in die Hände von Betrügern begeben. Ein «Mentor» meldete sich täglich bei Bauer und zeigte ihm auf, wie viel Geld er angeblich schon verdient habe. Er müsse dringend mehr investieren.

Der Rentner willigte ein, 5000 Euro einzuzahlen. Der Mentor zahlte 5000 Euro als Bonus dazu. Doch dann wollte Anton Bauer aussteigen; er forderte seine 5000 Euro zurück. Doch der Mentor übte Druck auf ihn aus. Es wurde versprochen und erpresst, sagt Bauer. Die Tricks hätten ihre Wirkung nicht verfehlt. Am Ende verlor er 15'000 Euro. Die Betrüger brachen den Kontakt ab.

Vanuatu, Bulgarien, Slowakei

Die Kriminellen setzen ein verwirrendes Geflecht ein. Hinter der Onlinetrading-Plattform Olympus Markets und Aspen Holding steckt das Unternehmen Next Trade Ltd. in Vanuatu. Die Kreditkartenzahlungen von Anton Bauer gingen nach Bulgarien, die Banktransaktionen in die Slowakei.

Wie Ermittlungen verschiedener Behörden zeigen, werden in solchen Fällen die Anrufe von Callcenter in der Türkei aus getätigt. In der Regel sprechen die Mentoren gut Deutsch. Das bestätigt auch der Wädenswiler. Vereinzelt hätten sich die Betrüger auch auf Englisch gemeldet. Bauer schämt sich, weil er auf sie reingefallen ist. Doch er will auch handeln.

Auf die Anzeige erfolgte die Sistierungsverfügung

Der Rentner hat auf dem Polizeiposten eine Anzeige eingereicht. Die Untersuchung verläuft für ihn aber enttäuschend. Die Sistierungsverfügung der Staatsanwaltschaft Limmattal-Albis spricht Bände. Die international agierenden Täter könnten nicht gefunden werden. Es würden keine Ermittlungsansätze vorliegen, die weiterhelfen würden, heisst es darin.

War es das? Nicht ganz. Bei der Staatsanwaltschaft nimmt man das Thema offenbar ernster, als die Verfügung erahnen lässt. Kurz nach einer Anfrage dieser Zeitung bei der Medienstelle der Oberstaatsanwaltschaft meldet sich Oliver Otto. Er ist zuständig für die Koordination der Online-Anlagebetrugsfälle und hat zusammen mit seinen Kollegen von der Kantonspolizei ein Konzept zur Bekämpfung dieses Cybercrime-Phänomens erarbeitet.

Otto sagt, der Betroffene habe mit seiner Anzeige alles richtig gemacht. Die Strafverfolgung anhand von Einzelfällen sei in diesem Bereich jedoch als aussichtslos einzustufen. «Die hier eingesetzten Ressourcen verpuffen im Wesentlichen einfach», sagt er. Er könne das Unverständnis von Betroffenen nachvollziehen. Otto hält fest:

«Die Sistierung der Verfahren in Einzelfällen heisst jedoch nicht, dass die Behörden nichts tun».

Alle relevanten Informationen der Fälle würden gesammelt. Seit Einführung des neuen Konzepts werde in den Sistierungsverfügungen darauf auch hingewiesen, sagt der Staatsanwalt. Er verweist auf die wichtige nationale und internationale Zusammenarbeit. Erst kürzlich gab es in Deutschland und Österreich erste Erfolge im Kampf gegen die Betrüger. In diesen Verfahren haben auch hiesige Behörden Interesse angemeldet, sind doch auch Schweizer unter den Opfern der Verbrecherbande. Eine Gruppe Geschädigter konnte bereits zugeordnet werden.

Warten auf den Fehler

Es sei schwierig, den Betrügerbanden auf die Schliche zu kommen, aber nicht unmöglich, sagt Otto. «Diese Leute benutzen diverse Anonymisierungstools. Im Einzelfall kommen wir nicht durch. Doch wenn wir Hunderte solcher Fälle in einer Datenbank zusammenstellen, lassen sich die Strukturen erkennen. So finden wir vielleicht einen Fehler bei einer Anonymisierung.» Zudem liessen sich Geschädigtengruppen bilden, die einzelnen Tätergruppierungen zugeordnet werden könnten. «Soweit sich aus den durchgeführten Analysen neue Ermittlungsansätze ergeben, ist dann die Eröffnung eines Sammelverfahrens zu prüfen», führt Otto weiter aus. Auf diese Weise könnte auch der Fall von Anton Bauer eines Tages wieder aufgelegt werden.

In der Westschweiz gebe es bereits eine zentrale Datenbank namens Picsel. Man befinde sich noch in der Testphase, es bestünden hinsichtlich der Zuständigkeiten Unklarheiten. Aus der Sicht einer effektiven Strafverfolgung in diesem Bereich sei ein permanenter Betrieb dieser Datenbank durch das Bundesamt für Polizei (Fedpol) die naheliegende Lösung. Nur dort könne damit die grösstmögliche Wirkung erzielt werden.

Ein grosses Schleppnetz, in dem einige hängen bleiben

«Wir kämpfen hier gegen eine aus dem Ausland agierende organisierte Kriminalität, die Opfer in allen Kantonen hinterlässt», sagt Oliver Otto. Für die Führung der angestrebten Sammelverfahren sei deshalb wohl auch eine Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft gegeben. Aufgrund der Dimension des Problems müsse man aber allenfalls geeignete Formen der Zusammenarbeit mit den kantonalen Behörden finden.

Die Kriminellen würden gerade bei diesen Onlinebetrügereien ein grosses Schleppnetz auswerfen, in dem immer wieder Einzelne hängen bleiben. Hunderttausende Anrufe würden getätigt. Die Schweiz ist dabei ein bevorzugtes Ziel. Hier kommen die Betrüger immer wieder an hohe Beträge. Der Staatsanwalt sagt:

«Kollegen aus Deutschland oder Österreich können es kaum glauben, wenn ich sage, dass einzelne Geschädigte hier 500'000 Franken verlieren»

Klar ist: Anton Bauer ist nicht allein. Staatsanwalt Otto gibt an, dass zwischen 2018 und Mai 2020 im Kanton Zürich 250 Strafanzeigen wegen Onlinebetrugs eingegangen sind. In der Regel ging es dabei in irgendeiner Form um Bitcoin. Verloren haben die Geschädigten zwischen Mai 2018 und Dezember 2020 nicht weniger als 55 Millionen Franken. Die Dunkelziffer sei schwierig einzuschätzen, aber sie sei sicher hoch. Es gebe viele, die sich etwa aus Scham nicht bei der Polizei meldeten, sagt der Staatsanwalt.

Anton Bauer hat mittlerweile selber versucht, mehr herauszufinden. Er hat Banken in der Slowakei angeschrieben, die Kreditkartenfirma Swisscard, die Finanzaufsicht in Bulgarien, das Fedpol. Informationen erhielt er kaum. Die Banken beriefen sich auf das Bankgeheimnis, Swisscard erklärte, er habe die Zahlungen ja freiwillig gemacht. Das Fedpol verwies auf die kantonalen Behörden und teilte ihm mit, man könne «leider bezüglich Ihres Anliegens nicht weiterhelfen». Die bulgarische Finanzaufsicht hat ihm immerhin die Namen der angeblichen Besitzerinnen des Zahlungsdienstleisters angegeben.

Die Betrüger lassen den Betrogenen nicht mehr los

Der Rentner ist jetzt zwar vorsichtig geworden. Doch die Betrüger lassen ihn nicht los. Dauernd wird er kontaktiert. Es reizt ihn, auf Angebote einzugehen – um aufzeigen zu können, dass die Betrüger neue Maschen entwickeln. So wurde ihm etwa angeboten, dass die existierende Stiftung Arcus Foundation einen Betrag spenden würde. Er müsse nur 1750 Euro für Verwaltungskosten bezahlen. Danach würden 450'000 Euro auf sein Konto überwiesen. Er geht nicht darauf ein.

Die Seite von Olympus Markets existiert übrigens immer noch. Schweizer Persönlichkeiten werden weiterhin für Anzeigen missbraucht. Die neueste Schlagzeile lautet: «Die jüngste Investition von Roger Federer hat Experten beunruhigt und grosse Banken zittern lassen.»