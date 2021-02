Zürich Ein Fahrzeug steht in Flammen: Die Brandursache wird noch abgeklärt Am Dienstagabend brannte im Kreis 11 ein Personenwagen. Die Polizei sieht Brandstiftung als potenzielle Ursache. Limmattaler Zeitung 03.02.2021, 14.58 Uhr

Der Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Franken. Stadtpolizei Zürich

Kurz vor 23.45 Uhr meldete ein Passant, dass an der Erchenbühlstrasse ein parkiertes Fahrzeug brenne. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand ein Auto in Vollbrand, ein dahinter parkierter Personenwagen wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer konnte gelöscht werden, der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. Die Brandursache ist zurzeit aber noch unklar und wird abgeklärt. Dabei steht allerdings Brandstiftung steht im Vordergrund.