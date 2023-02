Unbekannte greifen am Wochenende eine Gruppe Dragqueens bei der Europaallee an. Eine der Künstlerinnen erleidet eine Hirnerschütterung und bricht sich das Handgelenk. Am meisten schmerze aber, dass solche homophoben Attacken überhaupt noch geschehen.

09.02.2023, 07.06 Uhr