Zürich «Ich wurde voll ins kalte Wasser geworfen»: Stadtarchivarin Anna Pia Maissen lässt ihre Karriere Revue passieren Während ihrer knapp 20 Jahre als Direktorin hat Anna Pia Maissen die Geschichte des Zürcher Stadtarchivs massgeblich mitgeprägt. Nun geht die Bündnerin in Pension. Im Gespräch spricht sie über ihre Anfänge, die Zukunft des Archivwesens und ihre Zeit nach der Pension. Sven Hoti 22.01.2022, 05.00 Uhr

«Ich gehörte nie zu den Bündnerinnen und Bündnern, die fanden, das schönste an Zürich sei der Zug nach Chur», sagt Stadtarchivarin Anna Pia Maissen. Valentin Hehli

Nach über 30 Jahren endet am Zürcher Stadtarchiv schon bald eine Ära: Stadtarchivarin Anna Pia Maissen geht per Ende März in Pension. Beim Treffen mit der «Limmattaler Zeitung» strahlt die 64-Jährige Gelassenheit und Zufriedenheit aus. Grauen bereitet ihr die Tatsache, dass sie noch ihr Büro aufräumen muss.

Die gebürtige Churerin ist in einer kroatisch-romanischen Familie aufgewachsen. Ihr Vater war Romanist und Volkskundler. Wäre es nach ihm gegangen, wäre seine Tochter in seine Fusstapfen getreten. Doch Maissen hatte andere Pläne: Sie ging nach Zürich, um allgemeine Geschichte mit Schwerpunkt Osteuropa sowie italienische und englische Literatur zu studieren. Als Stadtkind habe ihr Zürich schon immer gefallen, sagt Maissen. «Ich gehörte nie zu den Bündnerinnen und Bündnern, die fanden, das schönste an Zürich sei der Zug nach Chur.»

Heute bezeichnet Maissen ihre Tätigkeit im Stadtarchiv als Traumjob.

«Es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Ich bin mit immer neuen Fragen konfrontiert.»

Die Begeisterung für ihr Metier ist unüberhörbar. So ist es dann auch wenig überraschend, dass Maissen zusätzlich zu ihrer Tätigkeit am Zürcher Stadtarchiv von 2007 bis 2013 auch den Verband der Schweizerischen Archivarinnen und Archivare präsidierte.

Am Anfang musste sie Etiketten auf Archivschachteln kleben

Doch der Weg zur Archivarin war alles andere als vorgezeichnet. Während ihres Studiums war der Gedanke, irgendwann in einem Archiv zu arbeiten, noch weit entfernt. «Ich bin das erste Mal für meine Lizentiatsarbeit in ein Archiv. Wir haben sonst eigentlich immer nur mit gedruckten Quellen gearbeitet», erzählt Maissen.

Noch während ihres Studiums kontaktierte sie ihr damaliger Doktorvater, der stellvertretender Leiter des Zürcher Stadtarchivs war. Er brauchte Unterstützung bei der Archivarbeit und bot ihr 1990 eine befristete Anstellung als wissenschaftliche Mitarbeiterin an. Sie sagte zu.

Nicht ohne Grund vergleicht Maissen ihre Karriere mit derjenigen eines Tellerwäschers, der zum Millionär wird: Zu ihren ersten Arbeiten im Stadtarchiv gehörte, Etiketten auf Archivschachteln zu kleben und Zeitungsausschnitte zu alphabetisieren. Irgendwann durfte sie dann ihre ersten Bestände erschliessen. «Es gab keine Einführung. Ich wurde voll ins kalte Wasser geworfen. Zum Glück hatte ich nette Mitarbeitende, die mir geholfen haben.»

Solche Archivschachteln musste Maissen in ihren Anfängen mit Etiketten versehen. Blick in das Archivmagazin im städtischen Verwaltungshaus Werd. zvg

Dann, 2003, sollte Maissen eine neue Aufgabe übernehmen. Sie war inzwischen Bereichsleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung. Nun sollte sie als neue Stadtarchivarin einerseits eine lange Vakanz beenden, gleichzeitig aber auch die Reorganisation und Neupositionierung des Stadtarchivs vorantreiben.

Seither hat sich im Archivwesen einiges getan. Maissen erwähnt den Wandel der Anfang der 1990er-Jahre noch «etwas diskret versteckten Abteilung» hin zu einer Institution, die klar in der Stadtverwaltung und der Bevölkerung positioniert sei.

Zu verdanken war dies vor allem der Einführung des Dokumentenmanagements, dem Maissen ihren Stempel aufgedrückt hatte und das inzwischen von allen Zürcher Ämtern angewandt wird. Es liefert klare Richtlinien, wie mit digitalen Akten umzugehen ist. Das erleichtert sowohl die Arbeit mit digitalen Unterlagen als auch die anschliessende Archivierung. Denn je ordentlicher die Stadt mit ihren Dokumenten umgehe, desto besser könnten sie diese dem Stadtarchiv übergeben, erklärt Maissen.

Der Aufwand wird trotz der Digitalisierung nicht weniger

Überhaupt ist die Digitalisierung im Archivwesen ein grosses Thema. Das Stadtarchiv verfügt über 24 Laufkilometer Akten. Noch liefern die städtischen Abteilungen ihre Dokumente in Papierform. Platzmangel gehört zum Standardvokabular eines jeden Archivmitarbeitenden. Ein Neubau fürs Zürcher Stadtarchiv ist laut Maissen deshalb bereits in Planung. Mit voranschreitender Digitalisierung soll, so die Erwartung, der Papierkrieg jedoch abnehmen. Maissen:

«Wir rechnen damit, dass wir ab 2030 oder 2035 praktisch nur noch digitale Akten übernehmen werden.»

Dadurch wird der Arbeitsaufwand am Zürcher Stadtarchiv aber nicht weniger werden. Die Archivarbeit bleibe dieselbe, verlange jedoch mehr technologische Expertise, sagt Maissen. Die Archivarinnen und Archivare werden also auch weiterhin Akten entgegennehmen, sie nach bestimmten Kriterien ordnen, inventarisieren und pflegen müssen – egal ob in analoger oder digitaler Form. Hinzu kommt die Beratung der Archivbesuchenden, die nach bestimmten Unterlagen suchen.

Ein Grossteil des angebotenen Materials wird weggeworfen

In der Regel nehme man 10 bis 15 Prozent des angebotenen Materials, so Maissen. In diesem Teil soll das Kerngeschäft der jeweiligen Abteilung dokumentiert sein – nicht mehr und nicht weniger. Maissen betont:

Wir sind keine Sammler, wir sind Wegwerfer.

Die Archivsuche solle nicht einer Google-Suche mit Abertausenden von Treffern entsprechen, sondern das liefern, was gesucht wird. Dafür sei die Archivsuche etwas anspruchsvoller und brauche deshalb Hilfe, so Maissen.

Über alldem steht die Hauptaufgabe aller öffentlichen Archive: in erster Linie staatliche Unterlagen zu konservieren und der Bevölkerung zugänglich zu machen. Maissen erklärt:

«Archive sind demokratische Einrichtungen. Sie sind dazu da, Staatshandlungen nachvollziehbar zu machen.»

Das Stadtarchiv habe aber auch den Auftrag, Unterlagen privater Herkunft zu sammeln – denn nur so könne ein abgerundetes Bild einer Stadt entstehen, sagt Maissen.

Archive als Abbild der Gesellschaft

Maissen bezeichnete Archive einmal als Abbild der Gesellschaft.

«Die Gesetze, welche die Stadt, der Kanton Zürich und der Bund haben, sind total vom Zeitgeist geprägt»,

erklärt sie. Sie bringt das Beispiel der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen: «Das Gesetz wurde seinerzeit von rund 80 Prozent der Stimmberechtigten angenommen. Später hat sich die Einstellung dazu völlig geändert.» Es sei interessant zu sehen, wie die Leute gewisse Dinge mit der Zeit anders betrachten würden. Gut möglich also, dass gewisse Vorurteile von heute in 20 Jahren wieder in einem völlig anderen Licht gesehen würden.

Andrea Wild wird im Mai neue Direktorin des Zürcher Stadtarchivs. zvg / Stadt Zürich

Sie verlasse das Stadtarchiv mit einem lachenden und einem weinenden Auge, sagt Maissen, deren Team zuletzt aus 22 Leuten bestanden hatte. «Natürlich ist man etwas traurig, aber ich habe auch noch andere Interessen. Mir wird nicht langweilig werden.» Sie freue sich darauf, wieder als Historikerin tätig zu sein. Zudem wolle sie wieder ihrem Hobby, der Tiefdruckmalerei, nachgehen. «Und sonst habe ich noch etwa zehn Schachteln mit Manuskripten meines Vaters, die ich noch nicht ausgepackt habe.»

Die Nachfolgerin steht bereits fest

Im Mai übernimmt Andrea Wild den Direktorinnen-Posten am Zürcher Stadtarchiv. Als langjährige Angestellte – sowie seit 2011 als Dienstchefin Informationsangebote – am Bundesarchiv bringt sie bereits viel Erfahrung mit. Sie könne ihren Posten mit gutem Gewissen übergeben, sagt Maissen. «Es brennt nirgends und mein Team weiss, was es zu erledigen hat. Sie kann sich also in aller Ruhe einarbeiten.»

Welche Tipps gibt die Alteingesessene der zukünftigen Direktorin mit auf den Weg? «Wie man ja weiss, helfen die eigenen Erfahrungen nur einem selber», sagt Maissen, ergänzt aber: «Das Einzige, was ich raten kann, ist: gelassen bleiben!»

