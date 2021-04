Mehr Homeoffice wegen Corona führt bei vielen zu Bewegungsmangel. Zumal sportliche Aktivitäten durch die Coronaschutzmassnahmen eingeschränkt sind. Die Folgen sind häufig Verspannungen. Doch es bestehen durchaus noch Möglichkeiten, sich in Coronazeiten losgelöst vom Bildschirm zu bewegen: Joggingpfade am Waldrand, Fitnessparcours, Velotouren und Yoga sind die Klassiker. Daneben gibt’s im Raum Zürich einige spezielle Angebote:

Urbansurf: Gleich neben der Hardbrücke in Zürich-West (Geroldstrasse 11C) lässt es sich in einem Pool auf einer stehenden Welle surfen (siehe Haupttext).

Der Freestyle- und Bikepark auf der Zürcher Allmend (Moosgutstrasse/Allmendstrasse) ist zurzeit täglich geöffnet – eine der grössten Freestyle-Anlagen Europas. Biker, Skater und Trottinett-piloten können sich hier austoben.

Street-Workout-Anlagen mit Stangen für Klimmzüge und so gibt es vielerorts. Eine befindet sich in Zürich beim Eingang des Freestyle-Parks Allmend, weitere gibt’s unter anderem in Dietikon (Kirchhalde), auf dem Hönggerberg (Wannenweg, Zürich), in Birmensdorf (Stallikonerstrasse 30) und in Winterthur (Oberer Deutweg 31).

Lucky Punch bietet derzeit mehrmals täglich Outdoor-Box-Trainings beim Zürcher Club Hive (Geroldstrasse 5) an. Online-Anmeldung erforderlich.

Am 10. April beginnt zudem die Badi-Saison in Zürich: Als Erstes eröffnet das Seebad Utoquai. Der Zürichsee ist allerdings erst zehn Grad warm.

Und auch beim Outdoorsport gilt wegen Corona: Abstand halten, Hände waschen, grosse Menschenansammlungen meiden. Wer sich krank fühlt, bleibt zu Hause. (mts)