Zürich Die St.Nikolausgesellschaft feiert ihren 75. Geburtstag – und der Schmutzli ist zahm geworden Schon seit 75 Jahren entsendet die St.Nikolausgesellschaft Zürich Chläuse und Schmutzli an Adventsfeiern in der Stadt. Über einen Brauch, der mit einer strengen Ausbildung verbunden ist. 10.12.2022, 05.00 Uhr

Gehört auch heute noch zu jedem Besuch dazu: Der Samichlaus und der Schmutzli verteilen Nüsse und Süssigkeiten an die Kinder des Tennisclubs Sonnenberg. Alexander Wagner

Samichlaus und Schmutzli haben Verspätung. Hatte sich das Eselchen verirrt? Nicht ganz. «Wir mussten so viele Kinder besuchen heute Abend», rechtfertigt sich Samichlaus, und fügt dann nach kurzem Zögern an: «Und wegen der Baustelle sind wir ziemlich im Zeugs herumgefahren.» Gelächter aus dem Publikum. «Nächstes Mal kommen wir den Wald hinunter.»

An diesem Samstagabend besucht das Samichlaus-Schmutzli-Gespann eine Adventsfeier des Tennisclubs Sonnenberg im Zürcher Kreis 7. In diesem Gebiet in unmittelbarer Nähe zum Hotel Dolder ist alles etwas schicker, die Autos, die Häuser, die Menschen. Doch Samichlaus und seine zwei Schmutzli – der eine absolviert gerade seine Ausbildung – sind in den gewohnten roten und braunen Kutten unterwegs. Und natürlich dürfen auch die langen Bärte nicht fehlen.

Auch Erwachsene haben was zu Lachen

Im Publikum glitzern die Kinderaugen, als der Samichlaus und die beiden Schmutzli den Gang entlang an den Tischen vorbei auf die festlich geschmückte Bühne treten. Das Trio bittet alle Kinder nach vorne. Auch mancher Erwachsene stellt sich davor und filmt seine Kleinsten mit dem Handy.

Der Samichlaus tritt vor die Kinder, die allesamt Mitglieder im Tennisclub sind: «Wer von euch kann am besten Tennis spielen?» Mehrere Kinder strecken die Arme nach oben. Der Samichlaus fährt fort mit einer Geschichte über eine Schwanenfamilie, deren Jungen sich darüber streiten, wer nun der bessere Schwan ist. «Wer streitet bei euch auch immer wieder einmal?», fragt der Samichlaus in die Runde. Die Kinder lachen verlegen.

In einer Olympiade treten die drei Jungschwäne gegeneinander an, nur um herauszufinden, dass jeder Schwan in seiner Disziplin obsiegt, was letztlich auch die Moral der Geschichte ist. «Jede und jeder hat Dinge, die er gut, mittelmässig und schlecht kann. Niemand ist einfach ‹der beste›», sagt der Samichlaus zu den Kindern. Es sei besser, so der Samichlaus belehrend, die Schwäne würden miteinander trainieren und sich gegenseitig helfen bei ihren Schwächen anstatt gegeneinander anzutreten. Dann dreht er sich zum Publikum um und sagt mit einem Augenzwinkern: «Dasselbe gilt natürlich auch für die Erwachsenen.» Wieder Gelächter.

Ob artig oder nicht, Schokolädchen gibt es trotzdem

Nun übergibt der Haupt-Schmutzli dem Samichlaus ein Buch. Darin befindet sich die sogenannte Gwunderliste. Jeweils in Gruppen ruft der Samichlaus die Kinder auf aufzustehen. Jetzt wird es ernst. «Ihr spielt fair, der Aufschlag könnte aber noch etwas besser sein», sagt er nach dem Studium des Buchs in ihre Richtung. Einer anderen Gruppe sagt er: «Ihr würdet am liebsten nur Matchs spielen, vergesst aber manchmal, dass es auch Trainings braucht.»

Wo gibt es Verbesserungspotenzial? Der Samichlaus liest aus seiner «Gwunderliste» vor. Alexander Wagner

Eine Gruppe nach der anderen erfährt auf diese Weise, was sie in diesem Jahr gut gemacht hat und wo sie sich noch verbessern kann. Danach verteilen der Samichlaus und die beiden Schmutzli Säckli gefüllt unter anderem mit Nüssen und Schokolädchen an die Kinder. Zum Schluss zitiert der Samichlaus passend zum Abend aus Mani Matters «Mir hei e Verein», ehe er und seine Begleiter sich unter tosendem Applaus wieder verabschieden.

Vom Familienfest bis zur Gefängnisvisite

Es ist ein weiterer geglückter Anlass für den 55-jährigen Betriebsleiter von Hallenbädern in der Stadt Zürich alias Samichlaus, den 54-jährigen Bereichsleiter einer IT- und Kommunikationsfirma aus Uitikon alias Schmutzli und den 68-jährigen Rentner aus Zürich alias Schmutzli in Ausbildung. Es war die siebte Feier an diesem Abend für das Trio, das nach der Aufführung beim TC Sonnenberg sichtlich erschöpft, aber glücklich ist.

Schon seit rund 30 Jahren sei er Samichlaus, sagt der 55-Jährige. Seine Frau erledige jeweils das «Eseli»-Ämtli, sei also Chauffeurin. «Der Samichlaus war schon als Kind etwas, worauf man sich freute.» Diese Tradition wolle man aufrechterhalten. «Es ist eine Tradition, an der die Kinder Freude haben – und dies, obwohl es nur etwas Kleines und Nicht-kommerzielles ist.»

Was gerade bei der Feier im Klubhaus des TC Sonnenberg auffällt, ist, wie passend der Auftritt zum Anlass passte. Er schreibe die Geschichten selber, sagt der Samichlaus. Das sei spannender, als irgendwelche vorgeschriebenen Geschichten auswendig zu lernen. Gleichzeitig ist das aber mit viel Aufwand verbunden, für den der Betriebsleiter bei der Arbeit extra frei genommen hat. «Es ist teilweise extrem schwierig und bereitet mir manchmal sogar schlaflose Nächte», sagt er.

Der Samichlaus kommt sowohl bei den Kindern als auch den Erwachsenen gut an. Alexander Wagner

Der 6. Dezember ist der Hauptarbeitstag für die Samichläuse und Schmutzli der St.Nikolausgesellschaft Zürich. Doch auch einige Tage davor und danach stehen sie vereinzelt noch im Einsatz. Die Auftritte dauern zwischen 30 und 45 Minuten. Die Einsatzorte reichen von der Familien- und Vereinsfeier über den Spital- und Altersheimbesuch bis zur Gefängnisvisite. Vor allem bei Grossfeiern habe er Bammel, sagt der Samichlaus. Manchmal sei es schwierig, den richtigen Draht zum Publikum zu finden.

«Wenn die Leute danach Freude haben und sich bei uns bedanken, dann ist das wunderschön», sagt der Samichlaus. Als Beispiel erzählt er folgende Anekdote: «Da war dieser Zweijährige, der zuerst weggerannt ist, als wir ankamen. Während ich meine Geschichte erzählte, kam er nach vorne und gab mir die Hand und meinte strahlend, ich sei ja ein ganz lieber Mann.»

Mindestens zwei Jahre lang ist man Schmutzli

«Samichlaus bei der St.Nikolausgesellschaft Zürich kann nicht jeder werden», betont Leiter Kommunikation Roger Wilfinger. Auf dieses Qualitätsmerkmal sei man stolz. Die Interessenten durchlaufen eine Ausbildung: So gibt es einen Einführungstag, an dem die Tradition, die Aufgaben und das Geschichtenerzählen erklärt werden. Zuerst begleitet man als zweiter Schmutzli – auch Nick-Schmutzli genannt, weil der noch nicht viel zu sagen hat, sondern alles abnickt – ein Samichlaus-Schmutzli-Paar, ehe man zum ersten Schmutzli aufsteigt. Dieses Amt gilt es dann mindestens zwei Jahre auszuüben, ehe man Samichlaus werden kann.

Manche bleiben auch danach weiterhin Schmutzli, wie etwa der 54-jährige Bereichsleiter aus Uitikon, der am Samstag beim TC Sonnenberg auftrat und bereits seit 13 Jahren Schmutzli ist. Jedes Jahr haben die Chläuse und Schmutzli ausserdem obligatorische Weiterbildungskurse. Man nimmt den Brauch ernst.

Wer Samichlaus bei der St.Nikolausgesellschaft werden möchte, muss zuerst zwei Jahre lang Schmutzli gewesen sein. Alexander Wagner

Die Tradition habe sich in den letzten Jahren nur wenig gewandelt. Veränderungen gab es etwa im Umgang mit den Kindern. Während Kinder vor noch nicht allzu langer Zeit noch darum fürchten mussten, vom Schmutzli in seinem Sack mitgenommen zu werden, wenn sie unartig waren, ist der heutige Schmutzli ein fröhlicher Gehilfe des Samichlaus. Die drohende Komponente, die ursprünglich aus der katholischen Kirche stamme, werde heute nicht mehr wirklich gelebt, sagt Wilfinger. «Er soll in keiner Weise mehr Angst und Schrecken verbreiten.»

Rechtsanwälte und Bankdirektoren als Samichlaus

Die St.Nikolausgesellschaft Zürich feiert dieses Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Sie ist derzeit mit rund 240 Aktiv-Mitgliedern relativ gut aufgestellt, das sind etwa 80 Chlaus-Teams. Ein Chlaus-Team besteht aus einem Samichlaus, einem Schmutzli und dem Eseli, das die Gruppe chauffiert. Zirka 650 Auftritte kommen jedes Jahr in der Hauptsaison zwischen dem 2. und dem 12. Dezember zusammen. Die Mitglieder seien völlig durchmischt, so Wilfinger. Vom Rechtsanwalt über den Bankdirektor bis zum Bauarbeiter sei alles dabei. «Es ist nicht wichtig, was man sonst macht. Wichtig ist, dass man das Herz am richtigen Ort hat und ein Freund von Kindern ist.»

Roger Wilfinger, Leiter Kommunikation bei der St.Nikolausgesellschaft Zürich. zvg

Alle 240 Mitglieder arbeiten ehrenamtlich für den Verein. Freiwillige würden sich zwar immer finden lassen, jedoch auch nicht mehr so einfach wie noch vor 20, 30 Jahren, sagt Wilfinger. Der Verein suche weiterhin motivierte Leute, sowohl als Schmutzli, Samichlaus aber auch für andere Positionen wie etwa in der Chlausküche im Waldhüsli, wo die Chläuse während der strengen Adventszeit verköstigt werden. Sämtliche Einnahmen der Auftritte gehen an die Gebende Hand, eine Sozialinstitution der St.Nikolausgesellschaft für in Not geratene Familien.

Neben den Chlausbesuchen zeichnet die St.Nikolausgesellschaft auch für den alljährlichen Chlausumzug in der Bahnhofstrasse verantwortlich. Seit kurzem gibt es zudem ein Chlaustelefon, auf das die Kinder anrufen können. Tradition hat zudem der Besuch im Waldhüsli des Samichlaus im Käferberg-Wald. «Es ist ein wunderschöner Brauch, der Spass macht», sagt Wilfinger über die Chlausbesuche. «Er bereitet vielen Kindern, aber auch Erwachsenen jedes Jahr wieder von neuem Glücksmomente.»

