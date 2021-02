In der Stadt Zürich leben rund 2000 Rätoromanen, so viele wie in keiner Bündner Gemeinde. Die Stadt Zürich soll die vielen Angebote für diese Bündnerinnen und Bündner nun besser bekannt machen. Das Stadtparlament hat am Mittwoch ein entsprechendes Postulat der SP unterstützt.

sda 04.02.2021, 10.57 Uhr