Kanton Zürich Die Menschen ächzen unter der Hitze, die Reben freut's: «Wir erwarten eine überdurchschnittliche Qualität» Nach dem katastrophalen 2021 verzeichnen die Winzerinnen und Winzer im Kanton Zürich dieses Jahr eine sehr gute Ernte. Die vereinzelten Regenfälle waren ein Segen. Sven Hoti Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Es gibt Jahre wie 2018, an denen Hitzewellen den Winzerinnen und Winzern einen guten Jahrgang bescheren. Und es gibt Jahre wie 2021, in denen die Ernte buchstäblich ins Wasser fällt. Das Jahr 2022 war wieder ein sehr gutes für die Zürcher Winzerinnen und Winzer. Das zeigt eine Umfrage der «Limmattaler Zeitung» bei verschiedenen Weingütern im Kanton Zürich.

Sowohl von der Qualität als auch von der Quantität her können sich die angefragten Winzerinnen und Winzer nicht beklagen.

«Es ist ein sensationelles Jahr. Die Ernte ist qualitativ top, quantitativ ebenso»,

sagt der Weininger Winzer Robin Haug. «Wir erwarten eine durchschnittliche Menge und eine überdurchschnittliche Qualität», sagt Reni Baur von Baur Weine in Rafz. «Die Ernte ist qualitativ gut bis sehr gut», meint auch Fabio Montalbano, Kellermeister der Staatskellerei Zürich.

Die Lager sind vielerorts leer

Die stichprobenartigen Eindrücke aus den Zürcher Weinbaugebieten täuschen nicht. «Grundsätzlich sieht es sehr gut aus», bestätigt Beat Kamm, Präsident des Branchenverbands Zürcher Wein. Bis auf zwei oder drei Gemeinden, wo Reben von Hagelschlag beschädigt worden seien, sei die Qualität der Ernten generell sehr gut.

Die Ernte schätzt er auf durchschnittlich bis teilweise überdurchschnittlich ein. Dies, nachdem das vergangene Jahr in der Winzerbranche wegen Ernteausfällen als katastrophales Jahr gilt. Die Lager seien bei vielen leer und der diesjährige Ernteerfolg somit eine willkommene Abwechslung.

Ein entscheidender Faktor für die positive Bilanz der Winzerinnen und Winzer waren die Regenfälle, die es trotz gefühlt ewiger Trockenheit vereinzelt gab. Denn die Trockenheit habe die Reife der Trauben doch ein wenig verzögert, sagt Urs Zweifel, CEO des Familienunternehmens Zweifel 1898, das Weinberge unter anderem in Höngg und Oberengstringen hat. Und Monica Hasler vom Weingut Rütihof in Uerikon sagt:

«Es gab im rechten Moment eine schöne Menge Regen.»

Ein bisschen Regen habe gereicht für das Wachstum der Reben, sagt auch der Weininger Winzer Robin Haug. «Im Süden gab es Weingüter, wo die Reben ob der Hitze fast kollabiert sind. Bei uns ist das zum Glück dank der punktuellen Regenfälle nicht eingetroffen.»

Die Reben gewöhnen sich an die Trockenheit

Während die Menschen also unter der Sommerhitze ächzten, sonnten sich die Reben in der Gewissheit, dass ihnen mediterranes Klima wohl bekommt. Auch Trockenheit trotzten Reben in der Regel sehr gut, sagt Beat Kamm vom Branchenverband. Die älteren Reben gewöhnten sich daran, dass sie das Wasser von tiefergelegenen Wurzelsträngen beschaffen müssten.

Der Regen der letzten Wochen sei dennoch Gold wert gewesen. Kamm betont:

«Wir schauen sehr positiv auf die kommende Ernte und hoffen, dass das Wetter so bleibt.»

Zu viel Regen hingegen solle es vorläufig nicht mehr geben. «Eine vier- oder fünftägige Schlechtwetterperiode wäre nicht so gut.» Laut Kamm besteht nämlich die Gefahr, dass sich die bereits reifen Trauben weiter aufblähen und platzen.

Die Reben sind früher reif als sonst

Für die Jungreben hingegen ist die Trockenheit gefährlicher, da ihre Wurzeln noch nicht so weit in die Erde reichen. Die Jungreben hätten zusätzlich bewässert werden müssen, sagt Fabio Montalbano von der Staatskellerei Zürich, die ihre Trauben von über 100 Weingütern einkauft. Monica Hasler vom Weingut Rütihof bewässert ihre Jungreben seit kurzem mit einer entsprechenden Anlage. «In den letzten Jahren war es eigentlich immer nötig, den Jungreben noch zusätzlich Wasser zu geben.»

Auffällig ist dieses Jahr auch die frühe Reife der Trauben. Laut Beat Kamm vom Branchenverband erfolge die Ernte in diesem Jahr rund zwei bis drei Wochen früher als im zehnjährigen Mittel. Kamm geht davon aus, dass die Haupternte bereits Anfang September starten und gegen Ende September weitgehend abgeschlossen sein wird. Gewisse Spezialsorten könnten jedoch schon diese Woche geerntet werden.

Der Rebbau – ein «Klimawandelgewinner»

Während die Hitze in der Natur bislang so manche Schäden angerichtet hat, scheinen die Reben also sogar noch davon zu profitieren. «Insgesamt bleibt der Rebbau ein Klimawandelgewinner und kein -verlierer», sagt Branchenverbandspräsident Kamm. Wobei besonders schlechtes Wetter gefährlicher sei als die jetzige Hitze und Trockenheit. «Gegen Trockenheit können wir mehr unternehmen, etwa mit Hilfe von Bewässerung.» Bei Regen jedoch komme man mit Pflanzenschutzmitteln schnell an die Grenzen.

Denn viel Regen erhöht die Chance, dass Mehltau entsteht. Pilzkrankheiten sind der Feind jedes Winzers und jeder Winzerin, da sie zu beträchtlichen Ernteausfällen führen können. Pflanzenschutzmittel können helfen, werden jedoch eher ungern eingesetzt. Dieses Jahr sei daher ein sehr günstiges Jahr gewesen, was deren Nutzung angeht, sagt Kamm und ergänzt:

«Es wurde rund ein Drittel weniger solche Mittel gebraucht und die Erträge sind trotzdem höher ausgefallen.»

Die Winzerinnen und Winzer dürften sich also tendenziell mehr Jahre wie dieses wünschen. Die Entwicklung des Klimas sei allerdings äusserst unklar, sagt Kamm. «Es muss nicht unbedingt immer trockener werden. Letztes Jahr etwa hatten wir sehr viel Regen.» Sollten die Hitzeperioden länger werden, seien Massnahmen aber angezeigt. Dann würden etwa permanente Bewässerungsanlagen ein Thema, wie sie bereits im Wallis eingesetzt werden, sagt Robin Haug.

Der Schutz vor Unwettern hat Priorität

Am meisten investieren die Winzerinnen und Winzer derzeit aber in Massnahmen, die vor schlechtem Wetter schützen. Hagelnetze sind schon seit längerem ein Thema. Diskutiert werden zudem besonders pilzwiderstandsfähige Traubensorten. Zweifel 1898 und auch Baur Weine setzen bereits heute unter anderem auf Piwi-Sorten, also Trauben mit Resistenzen gegen Pilze. Haug betont allerdings:

«Bis zu einem gewissen Punkt ist man der Natur aber auch ausgeliefert.»

Doch ganz ohne ist die zunehmende Hitze nicht. Sie begünstigt das Auftreten gewisser bis anhin gebietsfremder Schädlinge. Besonders gefürchtet ist derzeit die sogenannte Scaphoideus titanus – die Amerikanische Rebzikade. Dieser Schädling aus dem Süden überträgt die Goldgelbe Vergilbung, eine äusserst folgenreiche Rebkrankheit. «Wenn dieser Schädling hier ankommt, haben wir ein Problem», sagt Kamm.

Denn seien Reben erstmals befallen, müsse im schlimmsten Fall der gesamte Rebberg gerodet werden. Dies hiesse für die Winzerinnen und Winzer: nochmals von vorne anfangen und ein Ausfall von mindestens drei Jahren, bis die Reben wieder Trauben entwickeln.

