Zürich Von 0 auf 100: Kurz nach ihrem Amtsantritt bekam es Natalie Rickli mit einer Jahrhundertpandemie zu tun Die Gesundheitsdirektorin (SVP) hat eine schwierige erste Amtszeit hinter sich. Nun kandidiert sie für eine weitere. Sven Hoti Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Regierungsrätin Natalie Rickli musste während der vergangenen Legislatur einige unbeliebte Entscheidungen treffen. Severin Bigler

Eine Regierungsrätin im Krisenmodus – das war Natalie Rickli (SVP) während ihrer Amtszeit mehr oder weniger durchgehend. Es war gleichzeitig ihre erste Amtszeit. Durch die Pandemie musste sie den Kanton nicht nur als Teil der Regierung führen, sondern vor allem als Vorsteherin der Gesundheitsdirektion. Also jener Direktion, die während Corona am stärksten in der Öffentlichkeit stand.

Ausgebrannt ist die 46-Jährige deswegen allerdings nicht. Rickli kämpft für eine Wiederwahl am 12. Februar. Und sie will Gesundheitsdirektorin bleiben.

Rickli hat sich während der vergangenen vier Jahre als erstaunlich krisenresistent erwiesen. Mit dem Ausbruch der Coronapandemie in der Schweiz 2020 wurde die Gesundheitsdirektorin, die über keine Exekutiverfahrung verfügte, ins kalte Wasser geworfen. Die stramme SVP-Politikerin musste wiederholt Entscheidungen treffen, die manchen in ihrer Partei zuwiderliefen. Etwa beim Verbot von Grossveranstaltungen.

Vom Trödelkanton zum Musterknaben

Doch wie bei vielen anderen Gesundheitspolitikerinnen und -politikern lief auch bei Rickli nicht alles rund. Zum Beispiel beim Start der Coronaimpfungen, als innert kürzester Zeit das Online-Anmeldetool zusammenbrach. Mit ihrem eher vorsichtigen Kurs war sie innerhalb der Regierung zudem teilweise in der Minderheit.

Doch insgesamt hat Rickli ihre Aufgabe als Gesundheitsdirektorin recht gut gemeistert. Der Kanton Zürich, zuerst noch als Trödelkanton bei den Impfungen verpönt, entwickelte sich zum Musterknaben mit einer der höchsten Impfquoten in der Schweiz. Dazu trugen auch die gestaffelte Abgabe von Impfdosen und die niederschwelligen Impfmöglichkeiten – etwa das Impftram – ihren Teil bei. Auch die Zusammenarbeit mit den Spitälern hat mehr oder weniger reibungslos funktioniert.

Medienwirksam liess sich Natalie Rickli im Impfzentrum Winterthur eine Coronaimpfung verabreichen. Facebook

Unbeliebte Entscheidungen musste Rickli auch bei der Spitalplanung treffen. Dabei ging es darum, zu bestimmen, welche Spitäler im Kanton Zürich weiterhin einen staatlichen Leistungsauftrag erhalten sollen. Rickli wollte die Spitäler Affoltern und Uster mangels Rentabilität von der Liste streichen, was deren Aus bedeutet hätte. Die Drohung wirkte: Die Spitäler gingen über die Bücher und kamen doch noch auf die Liste.

Sie sei eher auf den Status quo bedacht, heisst es

Mit ihrem vergleichsweise vorsichtigen Kurs in der Coronakrise, aber auch dank ihrer zugänglichen Art hat die SVP-Regierungsrätin auch weit über die Parteigrenzen hinaus Sympathien gewonnen.

Rickli höre den politischen Diskussionen in der Kommissionsarbeit aufmerksam zu und zeige sich auch bereit, auf einzelne Anliegen einzutreten. Zudem suche sie Kompromisse, was sie von ihrem Vorgänger, Thomas Heiniger (FDP), unterscheide, sagt SP-Kantonsrätin Esther Straub. «Dass sie eher auf den Status quo bedacht ist und keinen überbordenden Gestaltungswillen demonstriert, liegt bei einer SVP-Vertreterin hin und wieder auch in unserem Interesse.»

Obwohl sie unbeliebte Entscheidungen fällen müsse, sei sie auch in der Bevölkerung sehr beliebt, sagt der Oberengstringer SVP-Kantonsrat André Bender. Rickli sei eine engagierte Politikerin, die stets ein offenes Ohr für die Bevölkerung im Kanton habe. Zudem vertrete sie eine bürgerliche Politik und sei dossiersicher. «Im Gesundheitsdepartement ist mit ihr Ruhe eingekehrt und ihr Vorteil ist, dass sie bis in den Bund gut vernetzt ist.»

Letzteres hat auch mit der grossen Legislaturerfahrung zu tun, welche die Kommunikationsberaterin mit in die Regierung brachte. So sass sie zwölf Jahre lang im Nationalrat. Davor politisierte sie ein Jahr im Kantonsrat und fünf Jahre im Grossen Gemeinderat in Winterthur. Ihre politische Karriere startete sie im Alter von 20 Jahren bei der Jungen SVP, wo sie unter anderem Präsidentin war. Politisiert habe sie die Abstimmung zum EWR-Beitritt 1992, verrät sie im Interview.

